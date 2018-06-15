Хатын-Юряхское шоссе перекроют до конца октября

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением работ по капитальному ремонту дороги Хатын-Юряхского шоссе и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств по Хатын-Юряхскому шоссе в городе Якутске на участке от Объездного шоссе до улицы Курнатовского на период с 07.00 часов 17 июня по 23.00 часов 30 октября 2018 года.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно указанной схеме.