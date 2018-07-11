Хатассы присоединилось к акции «Чистый берег»

В селе Хатассы много лет действует несанкционированный, не обустроенный, но очень популярный среди горожан пляж. Здесь издавна находится место переправы сельхозтехники во время сенокоса. При этом вместе с людьми в воде купается скот, следовательно, санитарные условия не соответствуют организации санкционированного пляжа.

Тем не менее, в жаркие дни огромное количество народа проводит там время с маленькими детьми, также скапливается большое количество автотранспорта. Безопасному отдыху мешает людская нечистоплотность, что становится огромной проблемой.Многие отдыхающие приезжают на пляж на автомобилях, берут с собой много продуктов и бьющейся стеклянной тары.

Но им не приходит в голову собрать остатки в тот же пакет, в котором продукты привезли, и выкинуть мусор в контейнер. В лучшем случае отдыхающие сваливают мусор в кучу под деревьями, а в худшем – оставляют бытовые отходы прямо на месте отдыха, загрязняя берега. Стоило бы всем отдыхающим следовать простому правилу: отдохнул на берегу – будь добр убрать за собой.

С начала месяца пляж убирали бойцы студенческого отряда.10 июля активный житель нашего села Ирина Алексеева добровольно собрала несколько мешков мусора на пляже и вывезла на собственной машине на санитарную точку села. 11 июля молодежь села под руководством ведущего специалиста администрации наслега Хатассы Алексея Осипова провела акцию «Чистый берег», собрав огромное количество мусора.

Активисты призывают людей не умножать мусор и прививать чистоплотное отношение к природе своим детям.