Хатасская ребятня сыграла в джакколо, корнхол и хабылык

6 июля на территории Хатасской средней школы прошли соревнования по настольным играм среди школьников с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.

Инициатором соревнований выступила председатель общества инвалидов села Хатассы Туяра Копырина.

Детям показали очень интересные и новые для них настольные игры. К примеру, джакколо – это спортивная настольная игра, целью игроков в которой является закатывание деревянных шайб в специальные лузы на доске. Или корнхол – популярнейшая в США и Канаде игра, смысл которой в попадании мешочками с бобами в отверстия на деревянном щите, установленном на определённом расстоянии от бросающего.

Якутская игра хабылык является самой древней. В нее играют простыми лучинками, которыми пользовались в каждой семье для растопки якутского очага камелек. Игра в лучинки учит считать, обозначать, воображать, соображать быстрее. Так игра в лучинки стала одним из видов якутской национальной культуры.

Все дети были в восторге от участия в соревнованиях, у каждого возник особый интерес и азарт. По итогам игр все получили медали, грамоты и памятные призы.