Харысхал Григорьев завоевал серебро в Индии

Глава Сунтарского улуса и председатель спортивной федерации по борьбе А.В.Григорьев поздравил перспективного юного спортсмена Харысхала Григорьева, его родителей, а также тренера Данилова Николая Романовича со вторым местом в соревнованиях по вольной борьбе в Индии.

«Харысхал!

Сердечно поздравляем тебя от имени всех жителей улуса за твое стремление к победе на мировом уровне, за уверенно занятое 2 место на пьедестале в Южной Азии!

Мы вправе гордиться тем, что наши земляки-сунтарцы славятся ловкостью, силой, трудолюбием, аналитическим умом и высокими нравственными качествами, которые формируются как в труде, так и в спорте. Об этом свидетельствуют высокие показатели наших спортсменов на самых разных уровнях. Сегодня наш улус гордится тобой, твоей победой, которая является достойным вкладом в историю спорта, вольной борьбы, продолжением славных побед старшего поколения спортсменов».