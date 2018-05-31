Хаарчаана принимает поздравления

30 мая белой медведице Хаарчаане исполнилось полтора года. В администрации Ленинградского зоопарка, где проживает медвежонок из Якутии, рассказали о характере и буднях питомицы.

«Хаарчаана привыкла играть с легкими по весу игрушками, она кидает их в свой бассейн, после чего пластиковые мячи всегда всплывают на поверхность. Каково же было её удивление, когда шар для боулинга, который она по привычке бросила в воду, остался лежать на дне! Еще одним нововведением в будни Хаарчааны стала установка специального душа. Играя со струйками прохладной воды, медведица не перегревается даже в самый жаркий день», — отмечается в рассказе пресс-службы зоопарка.

«Хаарчаана очень игривая и дружелюбная, она любит общаться с сотрудниками и гостями зоопарка, а её ежедневные купания в бассейне вызывают восторг у наших посетителей», — отметили в зоопарке.

Во время акции «Ночь музеев» Хаарчаане подарили синюю бочку. «Реакция Хаарчааны не заставила себя долго ждать: немного присмотревшись к новой игрушке, она за три минуты расплющила ее, после чего отнесла в свой бассейн и спрятала с остальными «сокровищами». Кроме того, медвежонку вручили три замороженных торта из морковки и свеклы», — добавили в Ленинградском зоопарке.

Хаарчаана родилась 30 ноября 2016 года в зоопарке «Орто Дойду», а спустя год переехала в Ленинградский зоопарк. Сейчас медведица ждет окончания ремонта в своем будущем вольере.