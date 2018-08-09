Белая медведица Харчаана открыла сезон арбузов. Фотографии медведицы, которая лакомится арбузами, опубликовал Ленинградский зоопарк в своем Instagram передает телеканал «Якутия 24».

По словам сотрудников зоопарка, бабушка молодой медведицы Услада очень любит сладкую ягоду. Сотрудники с нетерпением ждали наступления сезона арбузов, чтобы выяснить, понравится ли плод Хаарчаане.

Помимо арбузов в ежедневный рацион Хаарчааны входят рыба разных видов и жирное мясо дважды в неделю. Оно заменяет тюлений жир – излюбленное лакомство белых медведей в естественной среде.

В жаркий период Харчаану кормят замороженной с водой рыбой и овощами. Особенно полюбились медведице яблоки – сотрудники зоопарка дают их медведице в качестве поощрения за выполнение различных команд.

Специалисты, ухаживающие за Хаарчааной, каждое утро прячут еду в елках, различных предметах и домике пушистой малышки. Это позволяет медведице проявлять свою активность и исследовательский интерес.