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Хангаласские жители, рыбаки и сельхозпроизводители поделились насущными проблемами с депутатом Госдумы

26 июня 2018 года в здании администрации Хангаласского улуса состоялась встреча по вопросам природопользования с участием председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям с актива населения, рыбаков и сельхозпроизводителей Хангаласского улуса.

 

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутии) Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, и.о. заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутии) Денис БЕЛОЗЕРОВ, председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутии) Владимир ПРОКОПЬЕВ, первый заместитель председателя государственного комитета по Республики Саха (Якутии) по делам Арктики Иван ПАВЛОВ, глава МР «Хангаласский улус (район)» Гаврил АЛЕКСЕЕВ, и.о. заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Николай ДОДОХОВ, и.о. заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Яков ЗАРОВНЯЕВ, директор ГБУ РС (Я) «Департамент биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минприроды РС (Я)» Яков СИВЦЕВ, директор природного парка «Ленские Столбы» Аркадий СЕМЕНОВ, военный комиссар Хангаласского улуса Николай ВЕСВАЛО, актив населения, рыбаки и табунщики Хангаласского улуса.

 

Николай Николаев отметил, что начал работу в Комитете в качестве Председателя два года назад и что он первый раз избрался в Госдуму, и ознакомил участников совещания с текущей работой возглавляемого им Комитета. Депутат отметил, что за все предыдущие годы в Закон об охоте было внесено всего лишь две правки, законопроект о любительском рыболовстве находится в работе с 2011 года, Закон о сборе валежника, который был наконец-то принят в этом году. Депутат рассказал о новом проекте Госдумы «Национальный лесной форум», который стартовал свои площадки в регионах Дальнего Востока и о том, что Комитет добивается внедрения заявительного характера регистрации заявок на пользование лесными ресурсами.

 

Анатолий Добрянцев с сожалением отметил, что хотя республика активно продвигает законотворческие инициативы по охоте, рыболовству, недро- и лесопользованию на федеральный уровень, вопросы решаются пока очень медленно.

 

Председатель общественного совета Хангаласского улуса, жительница села Бестях Наталья Решетникова рассказала о фактах безответственного природопользования. Всего в улусе зарегистрированы 40 лицензионных объектов недропользования, в основном по разработке известняка и щебня. 13 объектов буквально окружают село Бестях, в котором в результате установилась крайне неблагоприятная экологическая обстановка – “о рекультивации земель и о пылезащите ни один недропользователь не думает”. Наталья Решетникова предложила внести в Закон РФ «О недрах» изменение в части заключения лицензионного соглашения, дополнив его положением об “ответственном природопользовании” и участии в социально-экономическом развитии муниципальных образований с согласованием в соответствующем органе местного самоуправления.

 

Николай Николаев отметил, что на сегодня “добросовестное природопользование” по факту ограничено лишь оплатой аренды лицензионного участка и посетовал на отсутствие критериев оценки “добросовестности природопользования”. Депутат поделился новым подходом к разрешению сложных вопросов недропользования, которые сегодня ограничиваются лишь условиями лицензионного соглашений: “Это, прежде всего, государственно-частное партнерство, в рамках которого будут устанавливаться конкретные критерии и требования со стороны, в том числе и местных жителей к условиям лицензионного соглашения”.

“Первой ласточкой в данном направлении является то, что уже заключено первое охотпользовательское соглашение в формате государственно-частного партнерства”, — отметил Николай Николаев.

 

По поводу рекультивации отработанных лицензионных участков Николай Николаев отметил, что проблема крайне остро стоит по все России и рассказал, что в Госдуме рассматривается законодательный проект о ликвидационных фондах, в рамках которого планируется, еще до начала освоения участка недропользования, взыскивать с недропользователей авансом средства на восстановление природных ландшафтов.

Сложные вопросы лицензирования, наделения рыбопромысловыми участками и сертификации орудий лова поднял рыболов-любитель, военный комиссар Хангаласского улуса и бывший глава г. Покровска Николай Весвало.

 

Наиболее острой проблемой Николай Адосович обозначил нарезку рыбопромысловых участков (далее — РПУ) Ленским территориальным управлением Росрыболовства, которое не учитывает нужды рыбаков-любителей в части расстояний до участков от населенных пунктов. К примеру, ближайшие от Покровска два участка расположены на расстоянии 50 и 100 км, что практически делает бессмысленным лицензирование из-за чрезмерных потерь времени и материальных ресурсов.

 

Николай Весвало напомнил также, что исполнительные органы власти субъекта Российской Федерации должны работать оперативнее в этом направлении и сослался на часть 4 статьи 18 Федерального закона № 166-ФЗ “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”, в соответствии с которой перечень РПУ, включающих в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, и территориального моря Российской Федерации, утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

 

Николай Николаев проинформировал участников совещания о том, что Госдумой планируется вообще упразднить РПУ, но в то же время он отметил, что РПУ актуальны там, где рыболовство имеет большое промысловое и социально-экономическое значение.

По поводу сертификации орудий лова депутат Госдумы предложил участникам совещания обдумать как один из законотворческих вариантов регистрацию сетных орудий, которая позволит снять все вопросы по части их качества и соответствия правилам рыболовства.

Рыболов-любитель Валерий Матюшкин поднял вопрос о снятии моратория на проведение конкурсов на предоставление РПУ в пользование для организации любительского и спортивного рыболовства.

 

“Мораторий был установлен президентом Российской Федерации Д.А. МЕДВЕДЕВЫМ по итогам рабочей поездки в Астраханскую область 17 августа 2011 г., на период до вступления в силу проекта федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поскольку на тот момент сложилась такая обстановка, что до 90% водных акваторий стали платными”, — объяснил Николай Николаев.

 

Он рассказал также, что проект Закона «О любительском рыболовстве» находится в более чем 90% готовности и “его принятие, как я надеюсь, состоится уже в этом году. Я в этом, можно сказать, более чем уверен”, – отметил Николай Николаев. Принятие данного Закона автоматически снимет и указанный мораторий. Законопроект направлен на развитие любительского рыболовства в Российской Федерации и содержит нормы более четко регламентирующие деятельность по осуществлению любительского рыболовства.

 

Директор СХПК «Октемское» Роман ОЛЕСОВ поднял вопрос обеспечения безопасности сельхозработников и домашнего скота от нападений хищников. Директор СХПК предложил рассмотреть вопрос о разрешении табельного оружия и о механизме регулирования нелицензионного отстрела дичи в целях “котлового питания” сотрудниками сельхозпредприятий, кочевых родовых общин и геологических партий.

 

Николай Николаев взял на заметку данные вопросы и обещал изучить в ближайшем будущем.

 

Директор национального природного парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов задал вопрос о наличии федеральных целевых программ по воспроизводству водных биоресурсов на особо охраняемых природных территориях.

 

Представитель уполномоченного органа Иван Павлов, дополняя Николая Николаева, рассказал об основных моментах республиканской целевой программы, в соответствии с которой действует программа рыборазведения на Вилюйском водохранилище, на которую ежегодно выделяется 17 млн. рублей из бюджета РС (Я), плюс к этому компенсационные выплаты недропользователей.

 

Со словами: “Мне кажется, что более перспективным является ведение рыборазводных работ по принципу охотхозяйственных соглашений в формате государственно-частного партнерства. Данное условие необходимо прописывать в лицензиях на вылов. Коллеги я вынужден попрощаться, в связи со сжатым графиком. Большое всем спасибо!” — Николай Николаев завершил рабочую встречу.

 

Источник: Пресс служба Ил Тумэн
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