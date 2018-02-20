В преддверии самого мужского праздника хангаласские пожарные провели Спартакиаду огнеборцев.

В селе Синск прошли ежегодные соревнования среди подразделений ОГПС Хангаласского улуса, посвящённые Дню защитников Отечества. Пять команд из ПЧ Покровска, Мохсоголлоха, Мальжагара, Самартай и Эркээни боролись за звание лучших пожарных расчетов.

Команду Мальжагар представляли бойцы МПЧ-4 по охране с. Булгунняхтах, МПЧ — 7 по охране с. Улахан Ан, МПЧ — 10 по охране с Тит Ары, МПЧ — 12 по охране с. Синск, за Самартай выступили МПЧ — 6 по охране с. Тит-Эбэ, МПЧ — 8 по охране с. Кердем, МПЧ — 9 по охране с. Качикатцы), Эркээни — МПЧ-3 по охране с. Октемцы, МПЧ-11 по охране с. Ой, МПЧ 5 по охране с. В- Бестях.



Кроме специальных дисциплин — одевание боевой одежды, вязка за конструкции, одевание боевой одежды и вязка за конструкции для начальников частей, команды соревновались по теннису, шашкам, масреслингу, гиревому спорту, стрельбе, волейболу, и перетягиванию каната.



По итогам спортивных баталий первое место завоевали мальдагарцы, на втором — огнеборцы из Покровска, на третьем сборная Самартай. По традиции соревнования завершились осуохаем.



Организаторы выражают большую благодарность администрации МО «Синский наслег «, коллективу КСК «Эрэл», народному ансамблю»Реченька», коллективу «Дьуруhуй», судейской коллегии и всем жителям Синского наслега за теплый прием и позитив.