Хангаласец Егор Филиппов в третий раз стал победителем Игр Дыгына

В местности Ус Хатын завершились Игры Дыгына-2018, победителем которых в третий раз стал Егор ФИЛИППОВ.
Напомним, что престижные соревнования Ысыаха Туймаады представитель Хангаласского района Егор Филиппов выигрывал два раза. И в этом году он не дал шанса на победу своим противникам, взяв пальму первенства третий год подряд.
Второе место занял Николай МАТАННАНОВ из Таттинского улуса, третье — самый юный участник Игр Дыгына Айсен БОТУЕВ, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта.
Источник: Дьулустаан СЕРГЕЕВ, ЯСИА.
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