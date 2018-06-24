Хангаласец Егор Филиппов в третий раз стал победителем Игр Дыгына

В местности Ус Хатын завершились Игры Дыгына-2018, победителем которых в третий раз стал Егор ФИЛИППОВ.

Напомним, что престижные соревнования Ысыаха Туймаады представитель Хангаласского района Егор Филиппов выигрывал два раза. И в этом году он не дал шанса на победу своим противникам, взяв пальму первенства третий год подряд.

Второе место занял Николай МАТАННАНОВ из Таттинского улуса, третье — самый юный участник Игр Дыгына Айсен БОТУЕВ, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта.