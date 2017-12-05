Халатность замдиректора школы привела к ДТП, пострадали ученики

Заместитель директора школы-интерната в Якутии предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей травмирование воспитанников в дорожно-транспортном происшествии.

Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя директора по воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Токкинская школа-интернат среднего (полного) общего образования им. П.П. Ощепкова» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Следствием установлено, что заместитель директора в соответствии с приказом директора Токкинской школы являлась ответственной за организацию перевозок групп детей, обеспечение их безопасности. В соответствии с данным приказом, на нее были возложены обязанности по заблаговременному информированию управления образования Олекминского района, подразделений Управления ГИБДД МВД по РС (Я) о предстоящих организованных перевозках групп детей.

Также в соответствии с данным приказом непосредственно на нее возложено проведение инструктажа по технике безопасности, правилам противопожарной безопасности и правилам дорожного движения перед поездкой.

В декабре 2016 года заместитель директора назначена руководителем делегации Токкинской школы на XIX районной конференции молодых исследователей НПК «Шаг в будущее 2016» в г. Олекминске и ответственной за жизнь и здоровье учащихся во время поездки.

Однако, в период подготовки к поездке, не желая утруждать себя дополнительной работой по организации выезда группы учащихся, обвиняемая не подала уведомление в ОГИБДД ОМВД России по Олекминскому району об организации и обеспечении безопасности при перевозке группы детей.

При этом она заключила устное соглашение об их перевозке с водителем автомашины «УАЗ-220695-04». Помимо того, что транспортное средство не было оборудовано для перевозки детей, его владелец был лишен права на управление автотранспортным средством по решению суда за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Заместитель директора не информировала управление образования Олекминского района о поездке, не получила положительного решения о выезде, а также не провела инструктаж по технике безопасности и не отменила поездку, зная об отсутствии условий для перевозки детей.

При этом сама обвиняемая отправилась в поездку в специально оборудованном для перевозки групп детей школьном автобусе, разместив в нем трех преподавателей и только четверых учеников.

17 декабря 2016 года группа детей из 10 учащихся Токкинской школы 1998-2003 годов рождения и сопровождающая их преподаватель выехали из с. Токко в г. Олекминск. Во время движения на участке автодороги республиканского значения «УМНАС» в районе 661 километра водитель грубо нарушил требования Правил дорожного движения Российской Федерации, при обгоне другого автомобиля выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершил опрокидывание своего автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры – 9 учеников Токкинской школы и их преподаватель получили различные телесные повреждения, 1 ученик физическую боль.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину в полном объеме и дала следователю показания об обстоятельствах произошедшего.

В связи с тем, что пассажирам причинен вред здоровью легкой и средней степени тяжести, водитель автомашины был привлечен к административной ответственности.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.