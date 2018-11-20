Хакеры в Якутске

Прокуратура города Якутска признала законным возбуждение следственным управлением МУ МВД России «Якутское» уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.6 УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере.

По результатам доследственной проверки установлено, что одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Якутска обнаружило факт перевода денежных средств в размере свыше 1 млн. 500 тыс. руб. на счет индивидуального предпринимателя за несуществующий договор.

Выявлено, что неустановленные лица с помощью программного обеспечения и удаленного доступа получили доступ к рабочему компьютеру Общества, подключенному к сети интернет. Далее, с помощью имеющейся на компьютере программы для совершения банковских операций совершили от имени Общества по несуществующему договору платеж денежных средств в размере свыше 1 млн. 500 тыс. рублей на счет индивидуального предпринимателя с указанием его ИНН.

По уголовному делу ведется предварительное расследование.

Прокуратура Якутска предлагает субъектам предпринимательской деятельности принимать дополнительные меры по информационной безопасности в целях обеспечения надлежащей работы компьютерной техники, подключенной к сети интернет и на которых установлено программное обеспечение, позволяющее производить операции в электронном виде.