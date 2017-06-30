Хаарчаану и ее родителей в якутском зоопарке «Орто Дойду» навестили гости из Германии

Хаарчаану и ее родителей в зоопарке «Орто Дойду» навестили гости из Германии. Дагмар и Франк Рацдакиз Штутгардта являются фанатами белых медведей, об этом ИА YakutiaMedia сообщили в администрации «Орто Дойду».

Уже более 10 лет чета Рацдак посещают зоопарки мира с целью знакомства с этими хищниками, которых они просто обожают. Кроме этого, они оказывают посильную помощь зоопаркам. Почти всех медведей они могут узнать «в лицо».

А все начиналось с медвежонка Кнута в Берлинском зоопарке, который был поистине мировой звездой и имел большое количество поклонников. Когда он умер, на средства таких фанатов был поставлен монумент, увековечивший память не просто медвежонка, но и любовь человека к братьям нашим меньшим. Затем увлечение Дагмар и Франка переросло в хобби, они стали ездить по зоопаркам Европы и России. Так, в 2012 году они посетили Ленинградский зоопарк, где увидели малыша Ломоносова. А когда они узнали о его переезде в Якутск, то решились на такое путешествие ради встречи с ним. В 2013 году они впервые посетили Якутию и увидели Якутский зоопарк.

В этом году они уже во второй раз приезжают в Якутск, чтобы посмотреть на подопечных ПАО «НК «Роснефть» белых медведей Ломоносова и Колыману. И этот визит стал очень радостным и поистине незабываемым, потому что они смогли воочию увидеть их первенца — медвежонка Хаарчаану. До этого они наблюдали за всеми статьями на сайте зоопарка и новостными каналами в сети Интернет.

По традиции, Дагмар и Франк приехали с гостинцами для своих любимцев: игрушки и фрукты, которые мы раздали вместе с зоологами сектора хищных млекопитающих. Это событие оставило незабываемые впечатления и доставило огромную радость фанатам белых медведей из Германии.