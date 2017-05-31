Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах таҥаhа, кэскиллэх киэргэлэ»

9-10 июня на площади Орджоникидзе пройдет выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах таҥаhа, кэскиллэх киэргэлэ».

Уже пять лет выставка вносит свою лепту в популяризацию национального костюма и украшений. С прошлого года при поддержке Окружной администрации города Якутска выставка начала проходить на площади Орджоникидзе, что значительно увеличило количество ее посетителей.

В выставке-ярмарке примут участие народные мастерицы, швеи, энтузиасты народного костюма.

Приглашаем горожан и гостей столицы на выставку-ярмарку! Приходите, вдохновитесь модными идеями, будьте самыми нарядными на Ысыахе Туймаады!