ГУП «ЖКХ РС(Я)» сбрасывала стоки в Индигирку

Якутской природоохранной прокуратурой с привлечением Управления Росприроднадзора по РС(Я) проведена проверка ГУП «ЖКХ РС(Я) в части эксплуатации канализационно-очистных сооружений в п. Чокурдах Аллаиховского района.

В ходе проверки установлено, что канализационно-очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не соблюдается технологической процесс очистки сточных вод, вследствие чего они требуют проведения реконструкции и модернизации. В водный объект высшей категории – р. Индигирка происходит сброс сточных вод с превышением предельно-допустимых концентраций, загрязняющих веществ.

Ущерб, причиненный водному объекту вследствие сброса недостаточно очищенных сточных вод с канализационно-очистных сооружений п. Чокурдах, составил 5 млн. 037 тыс. 805 руб.

Якутской природоохранной прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с ГУП «ЖКХ РС(Я) ущерба, причиненного окружающей среде в размере 5 млн. 037 тыс. 805 руб., а также о понуждении принять меры в целях недопущения сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод.

Решением Якутского городского суда от 19.04.2017 г. иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано лицами, участвующими в деле.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики