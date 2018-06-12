Гуманитарная помощь доставлена на Нижнюю Колыму

Сегодня вечером вертолёт авиакомпании «Полярные авиалинии» доставил из г. Среднеколымск в п. Черский груз гуманитарной помощи. Напомним, 9 июня в Якутск прибыл грузовой самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для пострадавшего от разрушительного паводка населения республики. Общий вес груза составил 26,7 тонн.

Две мотопомпы, полевая кухня, индивидуальные рационы питания и другой груз были оперативно выгружены и перевезены к месту хранения.

«Завтра, в День России, часть гуманитарных грузов будет доставлена в пострадавшие от паводка сёла Колымское и Походск», — сообщили нашему корреспонденту в администрации Нижнеколымского района. По имеющейся информации, в ближайшие дни в Черский будет доставлена ещё одна партия груза для пострадавших от паводка и ликвидации последствий весеннего половодья.

Как уже сообщалось ранее, врио главы Якутии Айсен Николаев 4 июня направил в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева письмо, в котором попросил поручить правительству страны оказать помощь пострадавшему от паводка населению Якутии. На следующий день глава российского кабмина подписал соответствующее распоряжение.