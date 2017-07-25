Губинский округ стал победителем городского фестиваля «Летний позитив — 2017»

В летний солнечный день на площади Орджоникидзе завершился городской фестиваль «Летний позитив — 2017» среди детей и подростков, который по доброй традиции стал ежегодным и в этом году проведен уже в восьмой раз.

Фестиваль проводится в рамках городского проекта «Трамплин», организаторами которого ежегодно выступают Управление образования Окружной администрации города Якутска, МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» и административные округа города Якутска.

Фестиваль направлен на пропаганду здорового образа жизни, организацию коллективной деятельности, которая дает возможность каждому определить свое значимое для всех место в коллективе и стать участником интересных и творческих дел.

Традиционно фестиваль «Летний позитив» проводится в несколько этапов: национальные виды спорта «Игры предков», соревнования по мини-футболу, военно-спортивная игра на местности «Таежный герой», велоэстафета «Дорожный лабиринт», спортивная эстафета «Старты Надежд», музыкальный этап (танцевальный).

Самым долгожданным событием стало подведение итогов фестиваля и награждение победителей и участников городского фестиваля «Летний позитив — 2017». По итогам всех соревновательных этапов Гран-при заслуженно завоевала команда Губинского округа.

Итоговые результаты:

Гран-при Фестиваля — Губинский округ;

1 место — Строительный округ;

2 место — Детский дом «Берегиня»;

3 место — 1 отдел полиции Сайсарский и Автодорожный округа;

4 место — 2 отдел полиции Центральный округ;

5 место — 3 отдел полиции Промышленный и Гагаринский округа.

Наши победители были награждены главным кубком, дипломом и сладкими призами. Также благодарностью оргкомитета были отмечены главный специалист социального отдела Управления Губинского округа Светлана Сутакова и общественница округа Наталья Сивцева за личный вклад и подготовку команды Губинского округа.

Поздравляем ребят с заслуженной победой, так держать!