ГТОиБ закрывает свой 47–й сезон грандиозной премьерой!

Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона к закрытию своего 47–го театрального сезона приготовил для своих зрителей грандиозную премьеру легендарной оперы Джузеппе Верди «Травиата» (итал. «La traviata» — «падшая», «заблудшая») на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма – сына «Дама с камелиями» (1848 г.).

Впервые опера была представлена публике 6 марта 1853 года в оперном театре «Ла Фениче» в Венеции и переработанная, вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер.

Необычными для оперной постановки того времени были:

— выбор главной героини — куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни;

— действие оперы в современном для слушателей Париже (середины XIX века).

Как и в «Риголетто» и «Трубадуре», Верди в «Травиате» в центр драмы помещает персонажа, отвергнутого обществом.

Так как опера была написана по мотивам романа «Дама с камелиями», в основу которого были положены автобиографические записи, главным персонажам оперы соответствуют реальные прототипы. Прототипом Виолетты стала знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, считавшаяся не только очень красивой, но также и весьма умной женщиной. Среди поклонников Дюплесси был и Александр Дюма-сын. Считается, что в разрыве с Дюплесси виноват Дюма-отец.

Вернувшись в Париж, Дюма-сын не застал любимую в живых — она умерла от болезни в 1847 году. Через некоторое время вышел роман «Дама с камелиями». В 1848 году роман был переработан для театральной постановки, но был разрешён только четыре года спустя, поскольку был признан безнравственным.

Впервые на якутской сцене «Травиата» была поставлена первым якутским оперным режиссером Анной Егоровой в середине 60-х годов, что интересно, главный режиссер театра и постановщик новой постановки был артистом хора на том спектакле.

Затем оперу во второй раз в Государственном театре оперы и балета им. Суоруна Омоллоона была представлена красноярским постановщиком, народным артистом России Владимиром Ефимовым, партию Травиата исполняли Альбина Борисова, Анна Дьячковская и ветеран оперной сцены Мария Николаева, режиссер Прокопий Неустроев был занят в роли Жермона.

30 июня 2018 г. с 17:00 ч. будем рады видеть всех своих дорогих зрителей на новую постановку оперы в 3–х действиях «Травиата».

В главных партиях:

Виолетта Валери – народная артистка России и Якутии Альбина Борисова

Альфред – народный артист Якутии Николай Попов

Жермон – народный артист Якутии Юрий Баишев

В партиях заняты:

заслуженный артист РС (Я) Борис Алексеев;

заслуженный артист РС (Я) Владимир Павлов; отличник культуры РС (Я) Владислав Киселев;

Ольга Чемпосова; лауреат международных конкурсов Екатерина Корякина;

лауреат международного конкурса, отличник культуры РС (Я) Егор Колодезников

Режиссер – постановщик: заслуженный артист РС (Я) Прокопий Неустроев;

Дирижер – постановщик: Но Тэ Чол (Республика Корея)

Дирижер: заслуженный деятель искусств РС (Я) Алексей Унаров

Художник – постановщик: заслуженный деятель искусств РС (Я) Саргылана Иванова

Балетмейстер – постановщик: заслуженная артистка РС (Я) Мария Сайдыкулова

Хормейстер: заслуженный деятель искусств РФ и РС (Я) Октябрина Птицына

Справки по тел.: 36-06-90

Стоимость билета: 500 руб.

онлайн – продажа: afisha.ykt.ru, tesserus.com