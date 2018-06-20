АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.06.2018, 13:04
Культура & Образование
 Дни долганской культуры и языка открылись выставкой таймырских художников
20.06.2018, 12:25
Культура & Образование
В АГИКИ начался прием документов: новые профили, больше бюджетных мест, набор в мастерскую А.С. Борисова
20.06.2018, 12:00
Красота & Здоровье
В Якутске пройдет семинар «Поддерживающая терапия в онкологии»
20.06.2018, 11:57
Республика
Алазея подтапливает приусадебные участки
20.06.2018, 11:35
Культура & Образование
Афиша
ГТОиБ закрывает свой 47–й сезон грандиозной премьерой!
20.06.2018, 11:28
Республика
В Алданском районе чествовали работников социальной службы
20.06.2018, 11:12
Желток
Эксклюзив
Человек, похожий на председателя избирательной комиссии, застукан за интересным занятием?
20.06.2018, 10:57
Экономика
ЛОРП: Выполнение плана перевозок за май составило 102%
20.06.2018, 10:43
Финансы
Борис Листов назначен председателем Правления АО «Россельхозбанк»
20.06.2018, 10:39
Общество
III Международная конференция «Города и люди» посвящена вопросам коммуникации и цифровизации
20.06.2018, 10:37
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу
20.06.2018, 10:35
Экономика
«Стерх» проводит ежегодный семинар директоров филиалов
20.06.2018, 10:30
Общество
Эксклюзив
Галина Бочкарева вылетела в Китай в составе делегации Союза журналистов России
20.06.2018, 10:10
Столица
В Якутске вновь открыли «Лебединое озеро»
20.06.2018, 10:09
Происшествия
Резонанс
Суд отказал осужденной экс-главному госинспектору труда Якутии
20.06.2018, 9:56
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Уволен помощник министра здравоохранения Якутии и пресс-секретарь ведомства
20.06.2018, 9:39
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
20.06.2018, 8:39
Республика
Сколько мы недополучим? О повышении пенсионного возраста
20.06.2018, 7:53
Политика
Назначение
20.06.2018, 7:36
Политика
Фотофакт
Илья Михальчук приехал в Якутск
20.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 20 июня 2018
19.06.2018, 21:52
Политика
Резонанс
Павел Грудинин ожидает жаркого приема в Якутии
19.06.2018, 19:46
Столица
На Ысыахе Туймаады будет работать новый круглосуточный медпункт
19.06.2018, 19:44
Столица
Главный приз «Игр Дыгына-2018» стоит более миллиона!
19.06.2018, 18:15
Общество
МВД Якутии приглашает на службу
19.06.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Игровая зависимость включена в список болезней ВОЗ
19.06.2018, 17:52
Культура & Образование
В Якутске прошли мастер-классы педагогов Московской академии хореографии
19.06.2018, 17:47
Спорт
В Якутск прилетели представители федерации мас-рестлинга Венгрии
19.06.2018, 17:46
Экология
Фотофакт
На озеро Щорса запустили лебедей
19.06.2018, 17:41
Экономика
Объявление
20 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
19.06.2018, 17:36
Красота & Здоровье
Интервью
Невролог Людмила Оконешникова о времени и о себе
19.06.2018, 17:29
Красота & Здоровье
Московский профессор расскажет о поддерживающей терапии в онкологии
19.06.2018, 17:29
Желток
Эксклюзив
Кого коммунисты двинут в Гордуму?
19.06.2018, 17:23
Экология
Роспотребнадзор Якутии проверяет воздух
19.06.2018, 17:19
Происшествия
Резонанс
Свидетелей по делу экс-главы Нюрбинского улуса допросят по видеоконференцсвязи
19.06.2018, 17:15
Общество
В Якутске безработным гражданам предлагают бесплатное обучение
19.06.2018, 17:07
Политика
Экстра
Очередные отставки
19.06.2018, 17:04
Путешествия
Станьте участником невероятного круиза-экспедиции «Перу-Чили»
19.06.2018, 17:00
Республика
Открыт объездной путь через реку Чуоналыыр
19.06.2018, 16:54
Происшествия
В Якутии осудили гражданку Нигерии
19.06.2018, 16:43
Общество
Сергей Ларионов награжден медалью МВД России
19.06.2018, 16:25
Экономика
«Якутскэнерго» продолжает акцию по списанию пени должникам
19.06.2018, 16:10
Столица
Объявление
Очередные отключения воды ждут жителей Якутска
19.06.2018, 15:55
Общество
Национальный праздник Ысыах подарит якутянам дополнительный выходной
19.06.2018, 15:40
Экономика
Якутия получит 1,7 млрд рублей на реализацию соцпроектов
19.06.2018, 15:30
Красота & Здоровье
За девочкой с зубной болью отправили вертолет
19.06.2018, 15:20
Общество
Резонанс
Мир, дружба, «Свинка Пеппа»
19.06.2018, 15:08
Общество
С повышением пенсионного возраста мужчины Якутии будут работать до смерти
19.06.2018, 15:00
Экология
В Якутии прогнозируются дожди и грозы
19.06.2018, 14:50
Спорт
Назван абсолютный чемпион Ысыаха хапсагая
19.06.2018, 14:40
Столица
В Якутске пройдет фестиваль женщин долины Туймаада
19.06.2018, 14:30
Происшествия
Эксклюзив
Томпонские вымогатели приговорены к реальным срокам лишения свободы и штрафам
19.06.2018, 14:20
Культура & Образование
Позитив
Венеры каменного века в Якутии
19.06.2018, 14:10
Спорт
Вольная борьба – больше, чем спорт
19.06.2018, 14:00
Общество
Главным редактором ЯСИА стала Галина Мозолевская
19.06.2018, 14:00
Происшествия
Родилась в рубашке: Якутянка выжила, опрокинув автомобиль в овраг высотой почти семь метров
19.06.2018, 13:53
Столица
В Мархе прошли субботники
19.06.2018, 11:50
Происшествия
Прокуратура проверила пункт передержки безнадзорных животных в в Покровске
19.06.2018, 11:44
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ» ЗА социально-частное партнёрство
19.06.2018, 11:07
Культура & Образование
Афиша
«Киэргэ» поздравляет с наступающим Ысыахом Туймаады и приглашает на туhулгэ
19.06.2018, 11:04
Столица
В Якутске началась подготовка к отопительному сезону
19.06.2018, 11:02
Республика
Должникам Нерюнгринской ГРЭС отключают горячую воду
19.06.2018, 11:02
Красота & Здоровье
Все флаги в гости или как отметили ысыах медики
19.06.2018, 10:59
Политика
Южная Якутия познакомилась с участниками праймериз на главу
19.06.2018, 10:47
Происшествия
Судприставы проводят «горячую линию» по теме «Ограничение выезда»
19.06.2018, 10:41
Красота & Здоровье
Петр Яковлев представил новую коллекцию «ПАРИЖ–CANNES. GARE DE LYON/16:35 MADEMOISELLE N.»
19.06.2018, 10:12
Происшествия
В Якутске условно осудили бухгалтера вуза за хищение 14 млн рублей у студентов
19.06.2018, 10:04
Культура & Образование
Афиша
Репертуар закрытия 112-го театрального сезона Саха театра
19.06.2018, 9:53
Экология
Сахамин Афанасьев: создание единого природоохранного органа позволит решать задачи сообща  
19.06.2018, 9:41
Финансы
Назначены первые замы председателя правления Россельхозбанка
19.06.2018, 9:28
Республика
Делегация Алданского района — почетные гости Ысыаха в селе Майя
19.06.2018, 8:59
Происшествия
Из-за короткого замыкания в Ленске загорелся частный гараж
Архив новостей
Культура & Образование
20 июня 2018, 11:35
229

ГТОиБ закрывает свой 47–й сезон грандиозной премьерой!

Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона к закрытию своего 47–го театрального сезона приготовил для своих зрителей грандиозную премьеру легендарной оперы Джузеппе Верди «Травиата» (итал. «La traviata» — «падшая», «заблудшая») на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма – сына «Дама с камелиями» (1848 г.).

Впервые опера была представлена публике 6 марта 1853 года в оперном театре «Ла Фениче» в Венеции и переработанная, вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер.

Необычными для оперной постановки того времени были:

— выбор главной героини — куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни;

— действие оперы в современном для слушателей Париже (середины XIX века).

Как и в «Риголетто» и «Трубадуре», Верди в «Травиате» в центр драмы помещает персонажа, отвергнутого обществом.

Так как опера была написана по мотивам романа «Дама с камелиями», в основу которого были положены автобиографические записи, главным персонажам оперы соответствуют реальные прототипы. Прототипом Виолетты стала знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, считавшаяся не только очень красивой, но также и весьма умной женщиной. Среди поклонников Дюплесси был и Александр Дюма-сын. Считается, что в разрыве с Дюплесси виноват Дюма-отец.

 

Вернувшись в Париж, Дюма-сын не застал любимую в живых — она умерла от болезни в 1847 году. Через некоторое время вышел роман «Дама с камелиями». В 1848 году роман был переработан для театральной постановки, но был разрешён только четыре года спустя, поскольку был признан безнравственным.

Впервые на якутской сцене «Травиата» была поставлена первым якутским оперным режиссером Анной Егоровой в середине 60-х годов, что интересно, главный режиссер театра и постановщик новой постановки был артистом хора на том спектакле.

Затем оперу во второй раз в Государственном театре оперы и балета им. Суоруна Омоллоона была представлена красноярским постановщиком, народным артистом России Владимиром Ефимовым, партию Травиата исполняли Альбина Борисова, Анна Дьячковская и ветеран оперной сцены Мария Николаева, режиссер Прокопий Неустроев был занят в роли Жермона.

30 июня 2018 г. с 17:00 ч. будем рады видеть всех своих дорогих зрителей на новую постановку оперы в 3–х действиях «Травиата».

В главных партиях:

Виолетта Валери – народная артистка России и Якутии Альбина Борисова

Альфред – народный артист Якутии Николай Попов

Жермон – народный артист Якутии Юрий Баишев

В партиях заняты:

заслуженный артист РС (Я) Борис Алексеев;

заслуженный артист РС (Я) Владимир Павлов; отличник культуры РС (Я) Владислав Киселев;

Ольга Чемпосова; лауреат международных конкурсов Екатерина Корякина;

лауреат международного  конкурса, отличник культуры РС (Я) Егор Колодезников

Режиссер – постановщик: заслуженный артист РС (Я) Прокопий Неустроев;

Дирижер – постановщик: Но Тэ Чол (Республика Корея)

 

Дирижер: заслуженный деятель искусств РС (Я) Алексей Унаров

 

Художник – постановщик: заслуженный деятель искусств РС (Я) Саргылана Иванова

 

Балетмейстер – постановщик: заслуженная артистка  РС (Я) Мария Сайдыкулова

 

Хормейстер: заслуженный деятель искусств  РФ и РС (Я) Октябрина Птицына

 

Справки по тел.: 36-06-90

 

Стоимость билета: 500 руб.

 

онлайн – продажа: afisha.ykt.ru, tesserus.com

Источник: Пресс-служба ГТОиБ РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
16.06.2018, 21:03
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому
16.06.2018, 21:59
Происшествия
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Усть-Алданского улуса
18.06.2018, 1:13
Экономика
Алексей Чертков шокировал общественность
16.06.2018, 20:50
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: «Киэргэ» приглашает на конкурс кузнецов
19.06.2018, 17:07
Политика
Экстра
Очередные отставки
15.06.2018, 12:19
Политика
Резонанс
Фейк «ликвидировать республику Саха (Якутия)» вышел в СМИ
16.06.2018, 22:59
Желток
Эксклюзив
Депутат-бизнесмен женит сына!
19.06.2018, 2:01
Политика
Экстра
Три отставки и три назначения
20.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 20 июня 2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
20.06.2018

В АГИКИ начался прием документов: новые профили, больше бюджетных мест, набор в мастерскую А.С. Борисова

Экономика
20.06.2018

«Стерх» проводит ежегодный семинар директоров филиалов

Эксклюзив
Общество
20.06.2018

Галина Бочкарева вылетела в Китай в составе делегации Союза журналистов России

Столица
20.06.2018

В Якутске вновь открыли «Лебединое озеро»

Эксклюзив
Красота & Здоровье
20.06.2018

Уволен помощник министра здравоохранения Якутии и пресс-секретарь ведомства

Политика
20.06.2018

Назначение

Резонанс
Политика
19.06.2018

Павел Грудинин ожидает жаркого приема в Якутии

Столица
19.06.2018

Главный приз «Игр Дыгына-2018» стоит более миллиона!