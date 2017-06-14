ГТОиБ Якутии приглашает на фестиваль «Классика белых ночей»

Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона приглашает ценителей искусства на мероприятия в рамках международного фестиваля «Классика белых ночей»:

18 июня — гала — концерт «Звезды корейской оперы», где будут выступать блистательные солисты из Южной Кореи, лауреаты международных конкурсов: КАНГ Хёмунг (сопрано), КИМ Хванг Кюнг (сопрано), КИМ Суджунг (меццо — сопрано), О Севон (баритон), КИМ Кванг Сик (баритон), КИМ Анна (сопрано), Мун Джина (меццо — сопрано), ПАРК Хира (меццо — сопрано), симфонический оркестр ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона под руководством НО Тэ Чол.

Стоимость билетов: 200-500 – 1000 рублей,

онлайн – продажа: afisha.ykt.ru

справки по телефонам: 36-06-90, 31-60-03

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22 июня — концерт «Шедевры симфонической музыки» с участием ШИМ Псалм Джонга (саксофон, Южная Корея), Кенни БЕЙКА (саксофон, США), Муниципального хора г. Танджин (Южная Корея), симфонического оркестра ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона.

Стоимость билетов: 200-300 – 500 рублей,

справки по телефонам: 36-06-90, 31-60-03

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2 июля — церемония закрытия Международного фестиваля «Классика белых ночей» и VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера».

Принимают участие победители VI Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера», симфонический оркестр ГТОиБ, солисты из Республики Корея, «T&B Entertainment», а также Мёнг Джу Ким (виолончель), Джейунг Хью (туба), Джийон Ким (пири – корейская флейта),

Ти Хван Парк (флейта), Хёнг Ли (скрипка), Хюнг Ю (скрипка), Йан Чён Бу (виолончель).

справки по телефонам: 36-06-90, 31-60-03

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