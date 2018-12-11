ГТОиБ вместо мэрии профинансировал показ балета «Корсар» в Якутске

В Якутске покажут балетный спектакль «Корсар» Адольфа Адана.

Напомним, показ должно было профинансировать городское агентство культуры и художественного образования за 1,5 миллиона рублей, однако глава Якутска Сардана Авксентьева решила направить деньги на обновление материальной базы городских центров культуры.

Премьера спектакля в Якутске все-таки состоится: его на свои средства покажет Государственный театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона в единый день открытия Года театра в РФ 13 декабря, а также 15 декабря.

«Мы покажем балет на свои средства. Это по госзаданию», — сказали News.Ykt.Ru в ГТОиБ.

13 декабря спектакль состоится в 18:30 часов, 15 декабря — в 17:00 часов.

Спектакль посвящен 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа, который первым поставил «Корсара» на русской сцене, и единому дню открытия Года театра в Российской Федерации. Балет создан по одноименной поэме Байрона, сочиненной в 1814 году. Либретто написали Жуль-Анри Вернуа де Сен Жож и Жозеф Мазиле. До Адана эту поэму Байрона на музыкальную сцену переносили и другие композиторы, в частности Верди сочинил одноименную оперу в 1848 году.