ГТОиБ планирует гастроли по Японии

В эти дни в Якутск с рабочим визитом прибыл директор «Ballet School» им. П.И.Чайковского г. Тойота (Японии) господин Сува ХИТОШИ, и в рамках своей командировки он встретился с директором Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Сергеем СЮЛЬСКИМ, где обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству и предстоящих гастролей якутского театра по городам Японии.

Сува Хитоши:

«По счету это мой пятый приезд в Якутск. В первый раз посетил ваш город в 2012 году. Меня с Якутией связывают побратимские отношения между балетными школами. Желает также продолжать подобные теплые побратимские отношения, поэтому я сегодня и встретился с директором якутского театра господином Сюльским.

В 2014 году я познакомился с директором театра Сергеем Августовичем и по его приглашению посетил премьеру балета А.Хачатуряна «Спартак». Остался в полном восторге от увиденного на сцене!

В 2015-м Сергей Августович с группой солистов балета Леонидом ПОПОВЫМ, Павлом НЕОБУТОВЫМ, Аркадием ПОСЕЛЬСКИМ побывал в г.Тойота, где находится наша балетная школа. Там был показан совместный спектакль «Щелкунчик».

Хочу также совершить тур по Азии при сотрудничестве японских и якутских танцоров. Это было бы превосходно!

В Японии нет государственных балетных школ, но есть частные. Также в Японии мало широких и просторных залов (сцен), но в России нет тесных залов — всегда широкие и просторные. Поэтому в России всегда хочется заниматься».

Мечтаю открыть филиал Якутской балетной школы в Японии. С театром оперы и балета планируем выступать со спектаклями по городам Японии в ближайшее время».



Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН