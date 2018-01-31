ГТА «Тур Люкс» приглашает в тур по загадочной Грузии

ГТА «Тур Люкс» представляет экскурсионную программу «Загадочная Грузия».

Проведите 9 незабываемых дней всего за 32000 рублей!

(Цена на 1 человека при 2-х местном заселении).

ПРОГРАММА ТУРА

День 1. Тбилиси

Встреча в аэропорту Тбилиси.

Трансфер в отель.

Ночь в Тбилиси.

День 2. Тбилиси — Мцхета — Тбилиси

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Тбилиси.

Вы сможете посетить все значимые достопримечательности грузинской столицы: район Абанотубани (комплекс серных бань), церковь Сиони, тбилисскую синагогу, собор Метехи.

Подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала, прогуляетесь по тбилисским дворикам и посетите Инжирное ущелье. Полюбуетесь на Тбилисский водопад в ботаническом саду.

Обед в традиционном грузинском ресторане (оплачивается дополнительно).

Затем поднимитесь на гору Мтацминда и увидите Тбилиси с высоты птичьего полета.

Далее поездка в Мцхету.

Мцхета — главный город Картвельского царства. Утратив статус столицы государственной, город сохранил за собой статус столицы духовной.

В Мцхета расположен главный грузинский Кафедральный собор Светицховели, несколько древнейших монастырских комплексов. В одном из них по преданию, жила просветительница Грузии святая Нина Каппадокийская. А другой был описан в знаменитой поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Городок соткан из древностей раннего средневековья, здесь каждое здание памятник культуры, недаром Мцхета находится под охраной ЮНЕСКО.

После ужин с фольклорной программой (оплачивается дополнительно)

Ночь в Тбилиси.

День 3. Тбилиси — Сигнахи — Цинандали — Тбилиси

Завтрак.

Экскурсия в Сигнахи.

К концу XI в. город Сигнахи являлся хорошо укрепленным центром, защищавшим Кахетию от вражеских нападений с востока. Одной из достопримечательностей города сегодня является ЗАГС, который работает 24 часа в сутки. В этом маленьком, уютном и спокойном городке вы сможете насладится чистым, горным воздухом и полюбоваться захватывающим видом на Алазанскую долину.

Поездка к женскому монастырю Бодбе, в котором погребена просветительница Грузии Святая Нино.

Обед в кахетинской семье с шашлыком и мастер классом по грузинской кухне с дегустацией домашнего вина и чачи.

Экскурсия в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали и посещение завода Киндзмараули, где туристы смогут продегустировать вина. Экскурсия по винному заводу.

Возвращение в Тбилиси.

Ночь в Тбилиси.

День 4.

Завтрак.

Свободный день.

По желанию факультативная поездка на Казбеги.

Вы проедете практически всю знаменитую военно-грузинскую дорогу от Тбилиси до границы с Россией. Вы посетите крепость Ананури, где в средневековье укрывались жители Тбилиси во время набегов персов, полюбуетесь на Жинвальское водохранилище, увидите горнолыжный курорт Гудаури и подниметесь на джипах к подножию горы Казбег, где открывается сказочный вид на ее вершину и посетите Гергети — одну из самых высокогорных церквей мира.

Возвращение в Тбилиси.

Ночь в Тбилиси.

День 5. Тбилиси — Боржоми — Рабат

Завтрак.

Экскурсия в знаменитый бальнеологический курорт Боржоми. Боржоми маленький городок в горах. В нем не много достопримечательностей, построенных руками человека, но он стал визитной карточкой Грузии благодаря удивительной минеральной воде.

Далее отправимся в Ахалцихе. Город Ахалцихе имел столь же важное стратегическое значение, как и Вардзия. Новая огромная по тем временам крепость должна была защитить южные земли и всю страну от вторжения турок, постоянно посягавших на грузинские земли. Несколько столетий сдерживать врагов удавалось. Но в 1578 году османские войска все-таки заняли Ахалцихе и остались тут надолго.

Ахалцихская крепость Рабат хранит след присутствия обеих культур. Это одно из красивейших средневековых укреплений, расположившееся на семи гектарах. Вы увидите турецкие бани и усыпальницу паши-наместника. Мечеть соседствует здесь с синагогой и христианскими храмами армян и грузин. Недавно отстроенный Рабат стал своеобразным символом новой Грузии, страны, где живут представители многих религий и национальностей, и в которой рады всем, кто пришел с миром.

Ночь в Рабате.

День 6. Рабат — Вардзия – Годердзи – Махунцети – Батуми

Завтрак.

Неподалеку от Боржоми в долине Куры располагается один из самых древних грузинских монастырей Вардзия. Вардзия – целый пещерный город, скрытый от посторонних глаз в толще мягкого туфа. Некогда монастырь-крепость служил пограничным опорным пунктом. В его стенах расквартировывались до 50 тысяч солдат. В 1283 году в этих местах случилось мощное землетрясение, нанесшее комплексу непоправимый урон. Часть скалы рухнула в Куру. Сегодня Вардзия – действующий монастырь.

Далее отправимся в Батуми через красивейший горный перевал Годердзи.

По дороге в Батуми посетим природный памятник – водопад Махунцети. Струи Махунцети падают с высоты 20 метром, оставляя в воздухе мельчайшую водную пыль, переливающуюся в лучах солнца.

Прибытие в Батуми.

Ночь в Батуми.

День 7. Батуми

Завтрак.

Свободный день.

Ночь в Батуми.

День 8. Батуми

Завтрак.

Свободный день.

Ночь в Батуми.

День 9.

Завтрак.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

В стоимость пакета входит:

Проживание в гостиницах;

Завтраки;

Комфортабельный транспорт;

Услуги русскоговорящего гида;

Дегустации вин в Тбилиси;

Все входные билеты;

Напитки в автобусе;

Обед и дегустация вина и чачи в Кахетии;

Дополнительно оплачивается:

Авиаперелет

Раннее заселение/поздний выезд в/из отеля

Организация дополнительного питания

Дополнительная экскурсионная программа

Сим карты местных мобильных операторов (по запросу выдается при прилете в аэропорт Тбилиси)

ЭКСКУРСИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ТУРА

1 Обзорная экскурсия по Тбилиси

2 Экскурсия в Мцхету

3 Экскурсия в Сигнахи и монастырь Бодбе

4 Экскурсия в усадьбу князей Чавчавадзе и завод Киндзмараули

5 Экскурсия к крепости Ананури и Жинвальскому водохранилищу

6 Экскурсия к церкви Гергети

7 Экскурсия в Боржоми

8 Экскурсия в Ахалцихе и посещение крепости Рабат

9 Экскурсия в Вардзию

10 Экскурсия к водопаду Махунцети