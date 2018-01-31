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31 января 2018, 17:00
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ГТА «Тур Люкс» приглашает в тур по загадочной Грузии

ГТА «Тур Люкс» представляет экскурсионную программу «Загадочная Грузия».
Проведите 9 незабываемых дней всего за 32000 рублей!
(Цена на 1 человека при 2-х местном заселении).
ПРОГРАММА ТУРА
День 1. Тбилиси
Встреча в аэропорту Тбилиси.
Трансфер в отель.
Ночь в Тбилиси.
День 2. Тбилиси — Мцхета — Тбилиси
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Тбилиси.
Вы сможете посетить все значимые достопримечательности грузинской столицы: район Абанотубани (комплекс серных бань), церковь Сиони, тбилисскую синагогу, собор Метехи.
Подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала, прогуляетесь по тбилисским дворикам и посетите Инжирное ущелье. Полюбуетесь на Тбилисский водопад в ботаническом саду.
Обед в традиционном грузинском ресторане (оплачивается дополнительно).
Затем поднимитесь на гору Мтацминда и увидите Тбилиси с высоты птичьего полета.
Далее поездка в Мцхету.
Мцхета — главный город Картвельского царства. Утратив статус столицы государственной, город сохранил за собой статус столицы духовной.
В Мцхета расположен главный грузинский Кафедральный собор Светицховели, несколько древнейших монастырских комплексов. В одном из них по преданию, жила просветительница Грузии святая Нина Каппадокийская. А другой был описан в знаменитой поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Городок соткан из древностей раннего средневековья, здесь каждое здание памятник культуры, недаром Мцхета находится под охраной ЮНЕСКО.
После ужин с фольклорной программой (оплачивается дополнительно)
Ночь в Тбилиси.
День 3. Тбилиси — Сигнахи — Цинандали — Тбилиси
Завтрак.
Экскурсия в Сигнахи.
К концу XI в. город Сигнахи являлся хорошо укрепленным центром, защищавшим Кахетию от вражеских нападений с востока. Одной из достопримечательностей города сегодня является ЗАГС, который работает 24 часа в сутки. В этом маленьком, уютном и спокойном городке вы сможете насладится чистым, горным воздухом и полюбоваться захватывающим видом на Алазанскую долину.
Поездка к женскому монастырю Бодбе, в котором погребена просветительница Грузии Святая Нино.
Обед в кахетинской семье с шашлыком и мастер классом по грузинской кухне с дегустацией домашнего вина и чачи.
Экскурсия в усадьбу князей Чавчавадзе в Цинандали и посещение завода Киндзмараули, где туристы смогут продегустировать вина. Экскурсия по винному заводу.
Возвращение в Тбилиси.
Ночь в Тбилиси.
День 4.
Завтрак.
Свободный день.
По желанию факультативная поездка на Казбеги.
Вы проедете практически всю знаменитую военно-грузинскую дорогу от Тбилиси до границы с Россией. Вы посетите крепость Ананури, где в средневековье укрывались жители Тбилиси во время набегов персов, полюбуетесь на Жинвальское водохранилище, увидите горнолыжный курорт Гудаури и подниметесь на джипах к подножию горы Казбег, где открывается сказочный вид на ее вершину и посетите Гергети — одну из самых высокогорных церквей мира.
Возвращение в Тбилиси.
Ночь в Тбилиси.
День 5. Тбилиси — Боржоми — Рабат
Завтрак.
Экскурсия в знаменитый бальнеологический курорт Боржоми. Боржоми маленький городок в горах. В нем не много достопримечательностей, построенных руками человека, но он стал визитной карточкой Грузии благодаря удивительной минеральной воде.
Далее отправимся в Ахалцихе. Город Ахалцихе имел столь же важное стратегическое значение, как и Вардзия. Новая огромная по тем временам крепость должна была защитить южные земли и всю страну от вторжения турок, постоянно посягавших на грузинские земли. Несколько столетий сдерживать врагов удавалось. Но в 1578 году османские войска все-таки заняли Ахалцихе и остались тут надолго.
Ахалцихская крепость Рабат хранит след присутствия обеих культур. Это одно из красивейших средневековых укреплений, расположившееся на семи гектарах. Вы увидите турецкие бани и усыпальницу паши-наместника. Мечеть соседствует здесь с синагогой и христианскими храмами армян и грузин. Недавно отстроенный Рабат стал своеобразным символом новой Грузии, страны, где живут представители многих религий и национальностей, и в которой рады всем, кто пришел с миром.
Ночь в Рабате.
День 6. Рабат — Вардзия – Годердзи – Махунцети – Батуми
Завтрак.
Неподалеку от Боржоми в долине Куры располагается один из самых древних грузинских монастырей Вардзия. Вардзия – целый пещерный город, скрытый от посторонних глаз в толще мягкого туфа. Некогда монастырь-крепость служил пограничным опорным пунктом. В его стенах расквартировывались до 50 тысяч солдат. В 1283 году в этих местах случилось мощное землетрясение, нанесшее комплексу непоправимый урон. Часть скалы рухнула в Куру. Сегодня Вардзия – действующий монастырь.
Далее отправимся в Батуми через красивейший горный перевал Годердзи.
По дороге в Батуми посетим природный памятник – водопад Махунцети. Струи Махунцети падают с высоты 20 метром, оставляя в воздухе мельчайшую водную пыль, переливающуюся в лучах солнца.
Прибытие в Батуми.
Ночь в Батуми.
День 7. Батуми
Завтрак.
Свободный день.
Ночь в Батуми.
День 8. Батуми
Завтрак.
Свободный день.
Ночь в Батуми.
День 9.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
В стоимость пакета входит:
Проживание в гостиницах;
Завтраки;
Комфортабельный транспорт;
Услуги русскоговорящего гида;
Дегустации вин в Тбилиси;
Все входные билеты;
Напитки в автобусе;
Обед и дегустация вина и чачи в Кахетии;
Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет
Раннее заселение/поздний выезд в/из отеля
Организация дополнительного питания
Дополнительная экскурсионная программа
Сим карты местных мобильных операторов (по запросу выдается при прилете в аэропорт Тбилиси)
ЭКСКУРСИИ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОГРАММУ ТУРА
1 Обзорная экскурсия по Тбилиси
2 Экскурсия в Мцхету
3 Экскурсия в Сигнахи и монастырь Бодбе
4 Экскурсия в усадьбу князей Чавчавадзе и завод Киндзмараули
5 Экскурсия к крепости Ананури и Жинвальскому водохранилищу
6 Экскурсия к церкви Гергети
7 Экскурсия в Боржоми
8 Экскурсия в Ахалцихе и посещение крепости Рабат
9 Экскурсия в Вардзию
10 Экскурсия к водопаду Махунцети
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
входные билеты в музей
питание по программе
проживание
транспортное обслуживание по маршруту
трансфер
услуги гида по программе
экскурсионное обслуживание по программе
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
дополнительное питание
экскурсии

Подробнее: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news
 


tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

677027, г. Якутск

ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

e-mail: itlux3@bk.ru

сайт: http://tour-lux.ru/

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Источник: Турагентство ГТА Тур Люкс
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