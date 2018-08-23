Грязные предвыборные технологии: за клевету грозит уголовная статья

К сожалению, предвыборная кампания не обходится без грязных политических технологий. Для очернения соперников теперь используются мессенджеры или социальные сети. Однако следует помнить, что за оскорбления и клевету предусмотрены серьезные административное и уголовное наказания.

Особенно активно используется столь популярный в Якутии мессенджер WatsApp. Обычно недобросовестные политтехнологи нанимают за небольшую плату людей, так называемых троллей, которые публикуют различные измышления о том или ином кандидате – участнике выборного процесса. При этом сами «тролли», судя по всему, не догадываются, что сегодня их легко привлечь как по административной, так и уголовной статье. По недавно принятому и вступившему в силу «закону Яровой», в течение определенного срока хранятся все сообщения.

Кстати, в Якутии уже есть прецедент, когда 25-летнего парня легко нашли и привлекли за оскорбление девушки в мессенджере WhatsApp. Наверняка у него после этого пропала охота использовать смартфон в подобных целях.

Думаю, следует задуматься и политическим троллям, ведь оскорбленному или оклеветанному человеку достаточно написать заявление в правоохранительные органы, а номера телефонов в сообщении, как известно, отражены.

Ну а если дело дойдет до уголовной судимости (статья 128.1 УК РФ «Клевета»), то такому человеку не позавидуешь. Судимость может повлиять на его дальнейшую судьбу.

Поэтому надо сто раз подумать, прежде чем начинать кого-то поливать грязью или ложно обвинять в чем-то, то есть порочить честь и достоинство другого лица и подрывать его репутацию. При этом особенно строго наказывается клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.

Также пострадавший может подать иск о возмещении ему морального вреда. В случае удовлетворения иска судом, помимо штрафа или другого наказания, придется еще и выложить энную сумму.