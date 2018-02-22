Грядет Гражданский форум в Амге!

28 февраля в селе Амга состоится историческое событие – первый зональный Гражданский форум Общественной палаты РС(Я) «Форум тех, кто действует». Идею проводить Гражданские форумы не только в Якутске, где преимущественно общаются общественники – столичные жители, а еще и в глубинке члены Палаты «привезли» из командировок в Хабаровский и Приморский край. Наши соседи проводят Гражданские форумы именно по такой схеме: сначала в районах края, а потом – итоговый — в краевых центрах.

Что это дает? Первое, это конечно то, что общественная жизнь в районах республики и столицы объединились в одно гармоничное русло.

Программа однодневного зонального Гражданского форума насыщена мероприятиями. Это ярмарка-выставка успешных проектов, презентации республиканских конкурсов «Мое село», «Народное признание», мастер-классы, дискуссионные площадки, консультации для НКО, концерт. Хедлайнерские темы – это занятость и самозанятость населения, развитие движения туолбэ, участие граждан в общественном контроле, поддержка молодых семей и успешные практики добровольчества и гражданских инициатив.

21 февраля в Общественной палате РС(Я) состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие модераторы и основные докладчики дискуссионных площадок. Это члены Общественной палаты РС(Я) Петр ГОГОЛЕВ, Туяра ПЕСТРЯКОВА, Семен КЫРБАСОВ, Рина ВИНОКУРОВА, Иван ЕГОРОВ, представители Министерства по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Татьяна ГЛУШКОВА, Анна ИВАНОВА, специалист Министерства по делам молодежи и семейной политики РС(Я) Анастасия ГАБЫШЕВА, руководитель отдела Госкомитета занятости РС(Я) Мария БУРЦЕВА. Готовится большой объем солидной, профессионально подобранной информации по направлениям дискуссионных площадок.

Судя по разгоревшейся уже на стадии подготовки дискуссии, скучать на площадках участникам не придется. Готовятся также проекты рекомендаций. В Амге соберутся представители НКО, общественных советов при муниципальных образованиях и просто активные граждане из 7 районов заречной группы, а также же планируется собрать как можно больше новых идей, предложений и инициатив с мест для озвучивания на итоговом Гражданском форуме-2018 в г. Якутске 22 июня.