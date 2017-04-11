Грузоподъемность понижена еще на 4 переправах

С 11 апреля 2017 г. на основании актов комиссии обследования технического состояния ледовой переправы и освидетельствования переправы на льду допущено понижение грузоподъемности на ледовых переправах муниципального значения:

в Амгинском районе ледовая переправа «с. Амга – с. Чакыр», р. Амга – до 10 тонн;

в Ленском районе ледовая переправа «с. Южная Нюя – с. Натора», р. Лена – до 10 тонн;

в Вилюйском районе ледовая переправа «с. Кысыл-Сыр – Скважина 27», р. Вилюй – до 15 тонн;

в Олекминском районе ледовая переправа «Уолбут — Даппарай», р. Чара – до 5 тонн.

Всего эксплуатируются 47 ледовых переправ.

Дальнейшее понижение грузоподъемности и закрытие ледовых переправах республики будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает:

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

В связи с повышением температуры наружного воздуха и таянием снега происходит процесс кристаллизации льда, меняется его монолитная структура. Во избежание провалов под лед необходимо выполнять требования дорожных знаков, указывающих на ограничение по допустимой массе, а также не совершать несанкционированный выезд транспортных средств на лед в необорудованных местах.

Соблюдение правил пользования ледовыми переправами — залог вашей безопасности!