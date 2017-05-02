Грузчик, похитивший у работодателя 8 тысяч банок консервов, предстанет перед судом

Прокуратура г.Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 26-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемый работал грузчиком в ООО «Торгсервис 27» и имел свободный доступ к складу. Нуждаясь в денежных средствах, он решил похитить продукты питания и самостоятельно реализовать их. Для достижения своего преступного умысла ввел двух знакомых в заблуждение относительно своих намерений и попросил их помочь ему вывезти со склада продукты питания якобы выданные ему в счет заработной платы.

В период со 2 по 9 февраля 2017 года обвиняемый похитил 7981 банку консервированной продукции (персики, десертная кукуруза в зернах, ананасы, сайра) общей стоимостью 382 248 рублей.

Похищенные продукты питания реализовал, разместив объявление в сети Интернет.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики