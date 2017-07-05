Группа якутян получит госнаграды республики

Указ главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)»

За заслуги в области культуры и искусства, здравоохранения, социальной защиты населения, образования, физической культуры и спорта, алмазодобывающей промышленности, местного самоуправления, транспорта, ветеринарии, укрепления законности и правопорядка, вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ТАРАБУКИНУ Андрею Ивановичу, артисту – вокалисту (солисту) автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственный вокальный ансамбль “Туймаада”», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МОРОЗОВУ Владимиру Михайловичу, начальнику Комплексной геофизической партии Амакинской геологоразведочной экспедиции акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГОРНЯК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ФЕДЕРЯЕВУ Олегу Владимировичу, главному маркшейдеру – начальнику маркшейдерской службы Удачнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

АНДРЕЕВОЙ Яне Сергеевне, руководителю государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Жиганское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;

ФЕДОРОВОЙ Ольге Николаевне, генеральному директору акционерного общества «Авиакомпания “Якутия”», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПЕТРОВУ Анатолию Николаевичу, инженеру по наладкам и испытаниям Мирнинского пусконаладочного участка специализированного управления «Алмазэлектромонтаж» Управления капитального строительства акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

РЕШЕТНИКОВУ Ивану Даниловичу, начальнику Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), город Якутск.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЕФРЕМОВУ Людмилу Алексеевну, начальника отдела акционерного общества «Акционерная компания “Железные дороги Якутии”», город Якутск;

КАБАКОВА Бориса Анатольевича, директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Москва;

НИКИТИНА Геннадия Марковича, заместителя директора по инновациям – руководителя центра инноваций и технологий института «Якутнипроалмаз» акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ПИРОЖКОВУ Ирину Ивановну, главного экономиста отдела информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), город Якутск;

СЕРГЕЕВУ Надежду Николаевну, главу эвенкийского муниципального образования «Кыстатыам», Жиганский национальный эвенкийский район;

ТРОФИМОВУ Валентину Дмитриевну, заведующую аптекой государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Чурапчинского улуса (района)»;

ШВЕЦА Евгения Александровича, заместителя председателя совета Якутского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», город Якутск;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

АХТАМЗЯНОВУ Гульфию Афзалетдиновну, начальника управления Казначейства аппарата управления (г. Москва) акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Москва;

БОНДАРЕНКО Николая Петровича, начальника отдела безопасности движения Автобазы Мирнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

ГОГОЛЕВУ Марию Аммосовну, заместителя директора по учебно-спортивной работе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в г.Покровске», Хангаласский улус;

ДРЕСВЯНИНА Николая Вениаминовича, монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций участка № 3 Мирнинской монтажной площадки специализированного треста «Алмазтехмонтаж» Управления капитального строительства акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район;

КАРТАШОВУ Людмилу Григорьевну, акушерку женской консультации государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Верхнеколымская центральная районная больница»;

МАНДАРОВА Константина Ивановича, специалиста муниципального бюджетного учреждения «Управление физической культуры и спорта», Верхневилюйский улус (район);

НИЖЕГОРОДЦЕВУ Людмилу Ивановну, главного специалиста – уполномоченного государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район);

НОГОВИЦЫНА Василия Васильевича, учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боронукская средняя общеобразовательная школа», Верхоянский район; ПОПОВУ Валентину Николаевну, инженера по охране труда государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», город Якутск;

СУЧКОВА Виктора Николаевича, мастера участка по ремонту горно-шахтного оборудования № 3 Ремонтно-строительного специализированного управления Мирнинского горно-обогатительного комбината акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Мирнинский район.