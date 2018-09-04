Группа «Перекати-поле» отметит 10-летие грандиозным концертом на площади Ленина

В эту субботу, 8 сентября 2018 года, в 18:00 на площади Ленина города Якутска состоится грандиозный юбилейный концерт группы «Перекати-Поле», посвящённый десятилетию коллектива!

Сергей Егоров, Денис Бордонский, Айаал Малышев, Алексей Хлыбов и Владимир Охотников представят лучшие авторские композиции и любимые каверы, а также на сцене сойдутся первоначальные составы группы – старые добрые музыканты вспомнят лучшие годы в составе легендарного бэнда!

В этот вечер музыкантов «Перекати-Поле» придут поздравить их друзья Леонид Анциферов, Надина Эльпис, Анна Грэмми, группа «Немного солнца» и многие другие!

На несколько часов площадь Ленина превратится в глобальный праздник музыки, танцев, песен и рок-н-ролльного братства! На 100% живой звук! Настоящий драйв и безумная энергетика от «Перекати-Поле» и друзей! Приходите, будет весело!