Группа «Хатан» вернулась в Якутск

Финалисты телевизионного проекта НТВ «Ты супер!» — молодые музыканты из группы «Хатан» — сегодня прилетели в Якутск. Специально для своих героев активисты общественной организации Верхневилюйского района «Ураан» подготовили яркие плакаты, цветы и подарки. Юные исполнители устали после долгого перелета и, как признались в разговоре с корреспондентом ЯСИА, не ожидали такой встречи.

По словам солиста группы Владимира Климовского, участие в шоу «Ты супер!» — это интересный и незабываемый опыт, но сейчас он очень рад оказаться дома: «Нам повезло стать частью такого крупного проекта, выступить перед всей страной на сцене Кремлевского дворца. Мы немного отдохнем после всего этого и сразу же приступим к учебе. Я рад, что творчество стало важной частью моей жизни, планирую поступить в Высшую школу музыки. Надеюсь, у меня все получится».

Директор Центра помощи детям-сиротам Верхневилюйского района Петр Бубякин отметил, что гордится молодыми людьми. «Мне нравится музыка, которую они пишут и играют. Парни очень серьезно относятся к своему увлечению, и я поддерживаю их старания. Мне кажется, что группа «Хатан» — это хороший пример для нашей молодежи», — сообщил он.

«Участие группы «Хатан» в проекте канала НТВ является достижением самих ребят, их руководителя Романа Кысылбаикова, а также Центра помощи детям-сиротам, в котором они проживают. Мы, верхневилюйцы, гордимся мальчиками и хотим, чтобы в дальнейшем события последнего времени сыграли немаловажную роль в их жизни и выборе профессии», — подчеркнула заместитель главы по социальным вопросам администрации Верхневилюйского района Люция Тойтонова.

Напомним, несколько дней назад в Государственном Кремлевском дворце состоялся финал шоу «Ты супер!». Именно ребята из ВИА «Хатан», принимавшие участие в резонансном проекте НТВ, были выбраны для открытия столь масштабного мероприятия.