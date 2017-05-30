Грубое нарушение спикера при подтверждении полномочий депутата

Сегодня на внеочередной сессии Ил Тумэна при подтверждении полномочий депутата Сергея КРАСНОВА спикер Александр ЖИРКОВ под прицелами всех камер совершил грубую ошибку. Он поспешил поздравить Сергея Анатольевича с избранием, и вручил ему мандат депутата Ил Тумэна. А потом спикер спохватился, ведь депутаты за соответствующее постановление еще не проголосовали! Александр Николаевич поставил вопрос на голосование, отметив: «Теперь мы обязаны проголосовать». Естественно, депутатский корпус подтвердил голосованием полномочия своего нового члена.

Напомним, что Сергей Краснова заменил по партсписку «Единой России» по Олекминскому улусу Марианну МАГОМЕДОВУ, которая, как официально считается, добровольно сложила мандат депутата. Ранее она работала заместителем генерального директора АО «Алмазы Анабара» у ныне опального Матвея ЕВСЕЕВА.

Передача мандата сопровождалась жидкими хлопками.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU