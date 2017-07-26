Грубиян по пьяни ограбил коллегу и поплатился

Злоумышленник, физически подавив своего коллегу, отобрал у него сотовый телефон «Хуавей» и деньги в сумме 1500 рублей.

В столичную полицию обратился мужчина с заявлением о грабеже, совершенном в его отношении возле дома по ул. Центральная.

Выехавшая следственно-оперативная группа установила, что потерпевший состоял в бригаде из трех человек, которая занималась ремонтом частного дома. Далее в ходе совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, который перерос в драку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска 2 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» был установлен и задержан 42-летний уроженец Горного района, который в ходе допроса признался в содеянном, похищенный сотовый телефон он сбыл случайному прохожему за 200 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации.