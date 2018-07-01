Грибной сезон 2018 открыт!

Проливные дожди и солнце сделали свое дело. Пошли грибы!
Фотофакт: Грибной сезон 2018 начался раньше обычного🍄🤗 . Фото @vedmak1982 Две недели понемногу собираем. На вилюйском тракте, возле города . #sakhalife #природаякутии #урожай2018 #лето2018 #вилюйскийтракт #Якутск #тэллэй #грибы #первыегрибы
A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Jul 1, 2018 at 4:48am PDT
Фотофакт: Грибной сезон 2018 начался раньше обычного🍄🤗 . Фото @vedmak1982 Две недели понемногу собираем. На вилюйском тракте, возле города . #sakhalife #природаякутии #урожай2018 #лето2018 #вилюйскийтракт #Якутск #тэллэй #грибы #первыегрибы
A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Jul 1, 2018 at 4:48am PDT
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Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.