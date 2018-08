Грибной год! Запасы на зиму ☺ . Фото @vedmak1982 Рекорд по сбору грибов . #sakhalife #урожай2018 #запасыназиму #грибы #тэллэй

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Aug 12, 2018 at 12:17am PDT