Грибчатов и Лугинов: такие схожие ДТП – такие разные приговоры

Авторский взгляд http://www.yktimes.ru опубликовал статью «Двойные стандарты якутского правосудия». Приводим ее полностью.

Два ДТП с практически одинаковыми обстоятельствами и последствиями – превышение скорости, авария и смерть человека. Но абсолютно разные судебные решения. Почему?



Судья Якутского городского суда Алексей САРАЕВ вынес приговор бывшему главному редактору газеты «Якутия» Евгению ГРИБЧАТОВУ за совершение ДТП со смертельным исходом. Срок наказания – два года и шесть месяцев колонии-поселения, сообщает из зала суда журналист News.Ykt.Ru.

Напомним, 7 ноября 2015 года на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова в Якутске главный редактор газеты «Якутия» Евгений Грибчатов совершил наезд на трех пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора. Водитель автомобиля «Mazda Tribute» Грибчатов, пытаясь уйти от столкновения с выехавшим на встречную полосу маршрутным автобусом «ПАЗ» №19, повернул руль вправо и выехал на тротуар. В итоге один из пешеходов, мужчина 1964 года рождения, скончался не приходя в сознание через несколько часов после ДТП. Еще одна потерпевшая, девушка 1988 года рождения, получила в результате наезда тяжелые травмы и множественные переломы.

Гособвинитель Александр ГУРОВ просил назначить Грибчатову 3 года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишить его права управления транспортными средствами сроком на 2 года. При этом прокурор попросил судью при определении размера наказания учесть целый перечень смягчающих обстоятельств. Он просил учесть, что Грибчатов вину признал и раскаялся, частично возместил причиненный вред, ранее не судим, имеет положительные характеристики, постоянное место работы, семью и несовершеннолетних детей.

В свою очередь потерпевшие и их адвокаты попросили суд назначить подсудимому максимально возможную санкцию, предусмотренную частью 3 статьи 264 УК РФ – пять лет лишения свободы. При этом они настаивали, чтобы Грибчатов полностью выплатил 3,5 млн. рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Кстати, во время следствия водитель автобуса, создавшего аварийную обстановку, АРУТЮНЯН был переведен из подозреваемого в свидетели, а затем благополучно 23 мая прошлого года (утром, во время своего якобы допроса в ОВД!) вылетел в Москву, а оттуда – в Армению. Почему и на каком основании, ни на следствии, и ни в суде пояснено не было. Хотя 7 ноября 2015 года, в день аварии, Арутюнян управлял транспортом без документов.

Судья выслушал все просьбы и вынес свой приговор.

Не хочу вдаваться в подробности кто прав, а кто виноват, просто напомню аналогичный случай, случившийся 24 сентября того же 2015 года. Как сообщали тогда СМИ, около 12.30 на 5 км Покровского тракта перед магазином «Мотоцентр», водитель автомашины «УАЗ» Николай ЛУГИНОВ пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, и на полном ходу протаранил «Тойоту Филдер», за рулем которой была 28-летняя женщина. В салоне иномарки также находились двое детей.



В результате аварии погиб годовалый малыш, его трехлетний брат был госпитализирован с различными травмами. Как сообщалось в официальной сводке МВД, 67-летний водитель «УАЗа» обстоятельства ДТП пояснить не может.

Как выяснили органы следствия, Николай Лугинов грубо проигнорировал запрещающий дорожный знак «Ограничение максимальной скорости 40 км/час» и значительно превысил скорость. Кроме того, (цитирую)

…проявив преступную небрежность, выразившуюся в том, что он не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, при этом умышленно нарушив требования Правил дорожного движения РФ.

… не убедившись в безопасности для дальнейшего движения, двигаясь со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля над движением управляемого им транспортного средства, обнаружив опасность для дальнейшего движения – транспортные средства, двигающиеся в попутном направлении и остановившиеся на участке проезжей части, своевременно не применил торможение, тем самым не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, допустил выезд управляемого им автомобиля на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение.

Правда, изучая запись ДТП, я так и не смог обнаружить остановившуюся перед Лугиновым машину. На записи отчетливо видно, что два идущих перед ним автомобиля не останавливались и даже не замедляли своего движения. Можете сами убедиться по записи ДТП. Детали разглядеть трудно, но явно видно, что никто перед водителем «УАЗа» резко не останавливается. Зато отчетливо видна высокая скорость, с которой двигался сам «уазик». Мне кажется, что версия с обгоном, о которой сразу по горячим следам заявляли СМИ выглядит более предпочтительно.

И каков результат?

А такой. Уже 18 января 2016 году уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

А теперь смотрите. Одна статья УК – ч.3 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Одинаковые отягощающие обстоятельства – превышение скорости. Одни и те же последствия – смерть одного человека и тяжелые ранения других. Одно и то же поведение виновных после аварии – деятельное раскаяние, желание загладить причиненный вред. Оба ранее не судимые, имеют положительные характеристики, постоянное место работы и т.д.

Так почему такие кардинально разные судебные решения по двум практически идентичным делам? Почему в одном случае виновный «в связи с деятельным раскаянием» почти полностью избежал наказания, а в другом – получил срок? Что повлияло на решение судьи?

Единственное различие, которое я увидел в этих двух очень похожих делах, – поведение потерпевших. Николая Лугинова мать за смерть своего ребенка простила, а Евгения Грибчатова никто не прощал.

Но тогда возникает вопрос к суду: приговор Грибчатову – это месть или правосудие?

На суде, обращаясь к оппонентам, защитник подсудимого Дмитрий ЛОГИНОВ обратил внимание на это обстоятельство:

«Создается впечатление, что вами движет не чувство восстановления социальной справедливости, как того требует закон, а жажда возмездия. Напомню, что понятий месть и возмездие в Уголовном кодексе России не содержится. Стоит ли лишать моего подзащитного свободы с учетом всех смягчающих его вину обстоятельств и положительных характеристик? В данном случае социальная справедливость может быть восстановлена только путем возмещения потерпевшим морального и материального вреда и принесения им извинений».

Не хочу обсуждать виновность Грибчатова или Лугинова (она уже установлена и доказана судом), а также боль матери, потерявшую ребенка, хочу понять логику якутского суда.

Смерть человека, пусть даже по неосторожности в ДТП, это дела не частного обвинения. Их нельзя открыть/закрыть по желанию потерпевшего. По закону, виновный в любом случае должен быть наказан.

Так почему в одном случае правосудие свершилось, а в другом – виновному удалось уйти от ответственности? Откуда такие двойные стандарты? Почему в одном случае поведение виновного стало основанием для полного освобождения от ответственности, а в другом практически никак не повлияло на решение судьи?

Неужели все дело в личности виновника?

Владимир НИФОНТОВ.

СПРАВКА:

Николай Алексеевич Лугинов, якутский советский писатель, член Союза писателей СССР с 1979 года. Народный писатель Якутии, заслуженный деятель искусств Якутии.

Является директором Литературного музея им. П. А. Ойунского, сопредседателем правления Союза писателей России, вице-президентом Академии духовности Республики Саха.

Евгений ГРИБЧАТОВ, выпускник исторического факультета ЯГУ, работал корреспондентом газет «Ил Тумэн», «Молодежь Якутии», обозревателем ИА SakhaNews, главным редактором газет «Молодежь Якутии», «Эхо Столицы», «Якутия».