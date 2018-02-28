Гражданский форум в Амге: те, кто действуют, много работают

Недаром зональный Гражданский форум в Амге был назван «Форумом тех, кто действует». Деятельный народ собрался. Больше всего популярны те мероприятия форума, которые дают практические знания. Например, семинар по вопросам НКО. Его вели специалисты ресурсного Центра Фонда будущих поколений и Министерства по развитию институтов гражданского общества РС(Я). Задавалось много вопросов.

Напоминаем, сегодня в Амге начал свою работу первый зональный Гражданский форму-2018 «Форум для тех, кто действуют». На нем собрались общественники Амгинского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Майского,Усть-Алданского, Томпонского, Мегино-Кангаласского улусов. Всего участников форума 264 человек, амгинских общественников больше всего, их 167.

После обеда работа форума перестроилась. Участники распределились по пяти дискуссионным площадкам: «Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив», «Взаимодействие общественных советов, НКО и ТОСов с органами местного самоуправления: задачи, проблемы, пути решения», «Общественный контроль: актуальность, действенность и результативность», «Молодые семьи», «Роль общественности в содействии занятости населения».

В дискуссионной площадке по ТОСам приняло участие 67 человек. Главные действующие лица – Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев, зам председателя Семен Кырбасов, председатель профильной комиссии Палаты Рина Винокурова, заместитель руководителя Департамента внутренней политики Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Александр Антипин, исполнительный директор Совета муниципальных образований — ассоциации межмуниципального сотрудничества Дмитрий Горохов. Участники обменялись мнениями, ставили острые вопросы.

Модератором дискуссионной площадки «Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив» выступила Татьяна Скрябина. Она рассказала, как в республике идет Год добровольчества, какие инициативы были поддержаны на уровне Главы и Правительства республики.

Показателен интерес к дискуссии «Общественный контроль: актуальность, действенность и результативность». Член Палаты РС(Я), декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Петр Гоголев разъясняет все тонкости законодательства в этой сфере. Прямо сейчас идет работа на этой площадке.

Закончится зональный Гражданский форум подведением итогов дискуссионных площадок, принятием рекомендаций в резолюцию итогового Гражданского форума-2018 и концертом, на котором выступит член Общественной палаты РС(Я) и по совместительству звезда первой величины якутской эстрады Анатолий Бурнашев.