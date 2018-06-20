«Гражданский активист». Подведены итоги республиканского конкурса

В этом году, ко Дню гражданского активиста, учрежденного в конце прошлого года, Общественная палата Республики Саха (Якутия) впервые анонсировала проведение Республиканского общественного конкурса «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» в области гражданских инициатив — «ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИСТ».

23 общественника боролись за звание лучшего «Гражданского активиста». Финалистов определило население республики посредством интерактивного голосования на сервисе Zooma, а жюри под руководством Председателя Общественной палаты РС(Я) Алексея Сергучева выбрало победителей среди лидеров голосования.

В каждой номинации было выбрано несколько победителей по зонам районов. В номинации «Меценат добра» победу одержали Афанасий Алексеев (г.Якутск), Иван Архипов (с.Сунтар Сунтарского улуса) и Альберт Колесов (н. Нижне-Бытантайский, Эвено-Бытантайского национального улуса).

Лидерами номинации «Молодежная инициатива» стали Гаврил Охлопков (г.Якутск), Айаал Захаров (с.Хоро, Сунтарский улус) и Владимир Андреев (с. Бердигестях, Горный улус).

И, наконец, в номинации «Гражданская инициатива» победили Галина Матвеева (п. Белая Гора, Абыйского района), Александр Борисов (г. Мирный), Гаврил Чемоханов (г.Якутск) и Дмитрий Соболевский (г. Нерюнгри).

Итоги конкурса будут официально подведены на самом важном для общественников республики событии – на Гражданском форуме-2018 «Форум тех, кто действует», который пройдет в Якутске 22 июня.

Поздравляем победителей и желаем и в дальнейшем сохранить активную жизненную позицию, неравнодушие к тому, что происходит в республике, и желание сделать нашу жизнь лучше!