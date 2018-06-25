Гражданская панихида по Николаю Кушкирину состоится 26 июня

Родные и близкие, коллеги из Окружной администрации г. Якутска с прискорбием извещают о скоропостижной кончине после болезни начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации г. Якутска КУШКИРИНА Николая Ивановича.

Николай Иванович Кушкирин родился в 1967 году в с. Акана Ленинского района ЯАССР. В 1984 г. закончил Нюрбинскую среднюю школу № 1. Затем Нюрбинское СПТУ № 3 по профессии «Тракторист-машинист широкого профиля».

В 1985-1987 годах служил в рядах Советской армии в Забайкальском военном округе. После службы в армии был водителем в Прокуратуре Нюрбинского района. В 1991 году поступил в Судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института. После его окончания в 1996 году начал службу в Управлении Федеральной службы Налоговой полиции России по РС (Я), где трудился юристом, следователем, затем старшим следователем и начальником отдела дознания.

В 2003-2011 годах служил в Следственной части Следственного Управления МВД России по РС (Я) в должности начальника отдела следственной части. С 2011 года работал генеральным директором, заместителем директораЗАО «Электронный капитал».

В апреле 2018 года был назначен на должность начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации г. Якутска.

Николай Иванович вел активную общественную работу, был председателем Общественного совета Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок, председателем попечительского совета Физико-технического лицея им. Академика В.П. Ларионова.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3-й и 2-й степени, медалью «Ветеран МВД», ведомственными медалями Управления Госнаркоконтроля России по РС (Я), Федеральной налоговой службы России по РС (Я), почетными грамотами и благодарностями.

Прощание с Николаем Ивановичем состоится во вторник 26 июня в 10.30 ч. в траурном зале Медцентра (в старом).