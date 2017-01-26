Гражданская оборона населения в современных условиях приобрела другую цель

В рамках мероприятий, приуроченных Году гражданской обороны, в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Республики Саха (Якутия) заместитель начальника Главного управления МЧС России по РС(Я) (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник управления гражданской защиты полковник Роман ПЛАТОНОВ провел занятие с должностными лицами, ответственными за ГО предприятий и организаций города и различных муниципальных образований республики.

Полковник Платонов ознакомил присутствующих с историей образования и развития, основных целях и задачах гражданской обороны в России и в Республике Саха (Якутия), рассказал о средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

В заключение занятия он ответил на вопросы присутствующих.

«Подобные занятия необходимы, так как позволяют должностным лицам, ответственным по ГО обсудить необходимые вопросы непосредственно со специалистами в данной области.

Если в советское время гражданская оборона, по большей части, выполняла задачи по защите населения от военных действий, угрозы ядерной бомбардировки, то в современных условиях – это, по большей части, мероприятия по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от различных опасностей. Большое внимание при этом сотрудники МЧС России уделяют обучению граждан основам безопасности жизнедеятельности, оказывают методическую помощь руководителям организаций и предприятий в подготовке и проведении занятий с работающим населением», — отметил Роман Рейнович.