Гражданин Узбекистана попытался дать взятку полицейскому

19 марта в пункт полиции пос.Мохсоголлох отдела МВД России по Хангаласскому району был доставлен 41-летний гражданин Узбекистана.

Данный гражданин попытался дать взятку участковому уполномоченному полиции за несоставление административного протокола, сообщив, что он не сможет продлить разрешение на временное пребывание в случае наличия административных правонарушений.

В настоящий момент ему грозит ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации – по данному факту проводится проверка, материалы которой переданы в подразделение Следственного комитета Российской Федерации.