Граждане СНГ похитили у нерюнгринца стройматериалы

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился житель г. Нерюнгри, который сообщил, что неустановленные лица похитили принадлежащие ему строительные материалы и инструменты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены лица, причастные к совершению данной кражи. Ими оказались двое безработных граждан СНГ, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Установлено, что 31 января текущего года в ночной период времени, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, проходя мимо дома по ул. Южно-Якутской, увидев свет в окне подвального помещения и убедившись, что в данном помещении имеются предметы, представляющие ценность, злоумышленники решили реализовать свой преступный умысел. Путём разбития окна, мужчины проникли в подвальное помещение, откуда похитили электроинструменты и штукатурно-малярные материалы на общую сумму 52 300 рублей, причинив, тем самым, значительный материальный ущерб потерпевшему.

Похищенное имущество они сбыли своему знакомому за 2 800 рублей, которые потратили на спиртные напитки и сигареты. Впоследствии, опасаясь ответственности за совершение данного преступления, скрылись на территории дачи в близлежащем поселке, где и были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время подозреваемые дали признательные показания, похищенное изъято. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Источник: Пресс-служба ОМВД России по Нерюнгринскому району