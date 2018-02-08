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7 февраля 2018, 21:42
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Граждане России предпочитают выбирать участок для голосования на выборах Президента РФ на ЕПГУ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что уже свыше 100 тысяч пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)выбрали избирательный участок для голосования на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. По данным Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), портал госуслуг лидирует по количеству поданных заявлений.

Такой порядок подачи заявлений, названный ЦИК России «мобильный избиратель», заработал с 31 января 2018 года. Выбрать участок для голосования по месту фактического нахождения в день выборов Президента РФ граждане России также могут в МФЦ и территориальных избирательных комиссиях.

«Единый портал госуслуг уже сейчас позволяет гражданам России оценить реальный эффект цифровой модернизации сферы взаимодействия государства и граждан. Услуга по выбору участка для голосования доступна как на ЕПГУ, так и через мобильное приложение. Я тоже планирую подать заявление и выбрать для себя удобный участок для голосования», — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Воспользоваться услугой «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации» могут пользователи Единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее. Заявление на выбор участка можно подать только один раз в период проведения выборной кампании.

Сейчас на ЕПГУ зарегистрировано более 65 млн человек. Из них 40 млн пользователей имеют подтвержденную учетную запись.

 Текст новости и медиаматериалы доступны по ссылке: http://minsvyaz.ru/ru/events/37875/

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