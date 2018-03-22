Гранты Главы Якутии: свои проекты представили молодые хангаласцы

Проекты молодых предпринимателей прошли отбор на улусной комиссии. В этом году гранты Главы Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских и сельских поселений будут направлены на развитие местного производства и предоставление бытовых услуг.

Хангаласская молодежь разработала свое видение развития этих отраслей. На конкурс были представлены 21 проект, участие приняли представители Покровска, Техтюра, Октема, Синска, Едяя, Немюгю, Кытыл-Журы, Качиката, Тит-Эбэ и Булгунняхтаха.

Предприниматели предлагают создать в селах производство пластиковых емкостей, чистой воды, сувениров, пиломатериалов, сельхозпродукции и продуктов питания. В сфере услуг много проектов касались жилищно-коммунального хозяйства, автосервисов и туризма.

В итоге комиссия под руководством 1 заместителя главы улуса Федора Ноговицына отобрала для участия в республиканском этапе семь проектов. Среди поселений с населением до 500 человек лучшими признаны два проекта едяйцев – проект Родиона Ефремова по производству пиломатериалов и проект «Комфортная среда» по организации услуг прачечной и вывоза ЖБО от молодежной организации села. Среди поселений с населением до 1000 человек отбор прошел проект Ольги Леонтьевой из села Кердем по обработке древесины.

Среди более крупных поселений лучшими определены мальжагарские проекты – цех холодной ковки в селе Булгунняхтах, который разработан Айталиной Акимовой и автосервис в Улахан-Ане от предпринимателя Сергея Голокова. Также отбор прошли проект покровчанина Константина Данчинова по созданию центра изготовления сувениров «Адай уус» и проект создания пункта технического обслуживания и слесарной мастерской на базе Октемского филиала ЯГСХА.

Теперь молодым соискателям Гранта Ил Дархана предстоит пройти конкурный отбор в Министерстве молодежной политики.