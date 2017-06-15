Граната стала причиной эвакуации жителей 5-этажки дома в Якутске

Накануне днем в дежурную часть полиции Якутска 25-летний мужчина добровольно сдал боеприпасы – боевую гранату Ф-1 и около пятидесяти патронов разного калибра.
Для обезвреживания гранаты полицейским пришлось вызвать инженерно-техническую группу ОМОН.
Молодой человек сообщил, что еще одна ручная граната находится в квартире его приятеля, проживающего по улице Бестужева-Марлинского. Группа ОМОН Росгвардии выехала на адрес его проживания. Была организована эвакуация жителей подъезда 5-этажного жилого дома и оцеплена территория. Сотрудниками ОМОН прошли в квартиру и изъяли гранату Ф-1.
По данному факту проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении Росгвардии.comments powered by HyperComments