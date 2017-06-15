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Происшествия
15 июня 2017, 10:24
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Граната стала причиной эвакуации жителей 5-этажки дома в Якутске

Накануне днем в дежурную часть полиции Якутска 25-летний мужчина добровольно сдал боеприпасы – боевую гранату Ф-1 и около пятидесяти патронов разного калибра.

Для обезвреживания гранаты полицейским пришлось вызвать инженерно-техническую группу ОМОН.

Молодой человек сообщил, что еще одна ручная граната находится в квартире его приятеля, проживающего по улице Бестужева-Марлинского. Группа ОМОН Росгвардии выехала на адрес его проживания. Была организована эвакуация жителей подъезда 5-этажного жилого дома и оцеплена территория. Сотрудниками ОМОН прошли в квартиру и изъяли гранату Ф-1.

По данному факту проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении Росгвардии.

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Источник: http://ysia.ru/proisshestviya_v_yakutii/v-yakutske-muzhchina-dobrovolno-sdal-v-politsiyu-dve-boevye-granaty/
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