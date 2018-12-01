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1 декабря 2018, 21:45
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Гран-при фестиваля «Солнечный олень» завоевала Татьяна Милованова

1 декабря в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского подвели итоги Третьего международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень». Свои работы представили мастера из Забайкальского края, Хабаровского края, Алтая, Бурятии, Калмыкии, Таймыра, Казахстана, Монголии, 20 улусов Якутии, 9 специализированных учебных заведений, школьных и дошкольных учебных заведений Якутии и города Якутска.

В рамках фестиваля состоялся конкурс «ЭтноАксессуар». Работы 58 участников оценивало жюри во главе Александра Гоголева, директора Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», заслуженный деятель искусств РС(Я). Победителем стала Анна Семенова, вилюйский улус.

В фестивале «Солнечный олень» по направлениям современный этнический костюм, сценический этнический костюм и традиционный этнический костюм участвовали 63 модельера. Коллекции оценивало жюри во главе Раушан Канапьяновой, автором и координатором проекта «Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», председателя координационного совета ОО «Форум женщин Евразии», член экспертного Совета Комитета Государственной думы по делам национальностей, профессор РАНХиГС, доктор политических наук.

Дипломом победителя Гран-при Третьего международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» награждена Татьяна Милованова, художественный руководитель Театра костюма и пластики Калмыцкой государственной филармонии за коллекцию «Стародавний век золотой».  Награду победительнице вручила Яна Игнатьева, автор фестиваля «Солнечный олень», генеральный директор Дома Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

За время проведения фестиваля участники и гости смогли соприкоснуться с творчеством талантливых мастеров, наблюдать за созвездием талантливых коллекций в этнической моде.

Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского.
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