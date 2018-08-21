«Грамотный потребитель» встретится с горожанами Промышленного округа Якутска

22 августа в рамках акции «Грамотный потребитель» энергетики ответят на актуальные вопросы жителей Промышленного округа столицы республики по энергосбытовой тематике. Акция организована ПАО «Якутскэнерго».

Всем желающим предоставляется прекрасная возможность проконсультироваться о начислениях и оплате энергоресурсов, узнать, какие преимущества есть у пользователя Личного кабинета на сайте «Якутскэнерго», и почему необходимо проводить поверку приборов учета. На эти и другие вопросы ответят специалисты «Якутскэнерго», а также Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) и Агентства субсидий РС (Я).

Акция пройдет на площадке у здания торгового центра «Урулу Молл» (г. Якутск, ул. Кальвица, 14/5) с 11.00 до 14.00.

Справки по телефону контакт-центра Энергосбыта: 498-498, 8-800-100-22-05.