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Экономика
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График ремонтных работ энергетиков на 8-10 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.  

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 8-10 декабря будут проводиться по следующему графику: 

8-9 декабря:

Ленский район:

08:00-09:00, 18:00-19:00 – c. Батамай – замена опоры ВЛ.

10 декабря:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Малая Марха мкр-н (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Дзержинского 49, 51, 53 – ремонт трансформатора;

09:00-13:00 – Транспортная, Автодорожная 38/12-38/36, Ивана Арбиты 1/2-7/1 –капитальный ремонт КТП;

09:00-17:00 – Петра Алексеева 85, Феликса Кона 3/1-7, Стадухина 81 – заводка КЛ;

09:00-17:00 – Ушакова 6-24, 1-я Даркылахская 40-48, п. Пригородный (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-12:00 – Громова 1-18, Дежнева 34-55, Строда 15-16/2, Байкалова 26-59, Крупская 41-49, Тимирязева, Чернышевского – заводка кабельной линии;

09:30-12:00 – Малая Марха (частично) – пасынковка опоры;

10:00-17:00 – п. Мохсоголлох – замена опоры;

13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 4, 5 км (частично) – монтаж СИП;

14:00-17:00 – Коммунаров 23 – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Ильменская 63/2 – подключение КТП.

Ленский район:

08:00-09:00, 18:00-19:00 – Батамай – замена опоры ВЛ;

14:30-17:30 – г. Ленск (Ленских событий, Грибоедова, Ломоносова, частично Комсомольская) – разделение нагрузки ВЛ.

Мирнинский район:

10:00-14:00 – г. Мирный (мкр-н Заречный, дачи ТЗБ, дачи СОТ Энтузиаст, детский сад «Семицветик», теплопункт «Заречный», инфекционное отделение МЦРБ) – демонтаж опор ВЛ;

09:30-17:30 – п. Айхал (ул. Южная) – перетяжка провода от ВЛ.

В графике возможны изменения.

При копировании материалов ссылка на www.yakutskenergo.ru обязательна.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей  www.yakutskenergo.ru.
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