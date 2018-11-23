График ремонтных работ энергетиков на 24-26 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 24-26 ноября будут проводиться по следующему графику:

24-25 ноября:

Ленский район:

07:30-08:30, 18:00-19:00 – с. Батамай – отключение и включение линейного разъединителя.

26 ноября:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Заложный пер. 17, Курнатовский пер. 96/4, Билибина 27/2 – регулировка стрелы провиса, Якова Потапова 27/1 – работы в охранной зоне энергообъектов;

09:00-13:00 – Лермонтова 102 – заводка КЛ;

09:00-17:00 – п. Пригородный (частично), Сергеляхское поле (частично), Красильникова 2/1б – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – 1-я Пристанская, 2-я Пристанская 16-65/1, 50 лет Советской Армии 86/3-106 – капитальный ремонт ВЛ;

13:30-17:00 – Советская 5-80 (частично) – распределение нагрузки;

14:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 8 км – пасынковка опоры.

Мирнинский район:

10:00-12:00 – г. Мирный (Экспедиционная частично, Дорожная, Интернациональная частично, Иреляхская, 2) – испытание кабеля 10 кВ.

В графике возможны изменения.

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