График работ энергетиков с ограничением электроснабжения на 23 августа

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, 23 августа персонал электрических сетей будет производить ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства и работы по подключению новых абонентов.

При подобном темпе работ возможны и плановые ограничения электроснабжения наших потребителей, которые коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Барахова 5, 19-23, Солдатова 7, 9, 17, 36, Золотарёва 2, 7, 21, 25, 27/1, Тихонова 10, 14-34, 24, Васильева 2, 8, 12, 5, 7, 7/2а, Газомагистральная 45, 47, 51 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Вилюйский тракт 3-5 км, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км – замена масла в выключателе;

09:00-12:00 – СОТ Лена (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-17:00 – Бестужева-Марлинского 15, 23а, 23/1, 25 – капитальный ремонт оборудования РУ-6 кВ и силового трансформатора ТМ-630 кВА;

09:00-17:00 – СОТ Речевик (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 – Кальвица 24, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 30а, 30/1, 30/3, 32, 32/1, 32/3, Клары Цеткин 6, 8, 10, 15/1, 17, 19/1, 20, 25/1, 27, Пекарского 1, 2, 4, 8, 10, Жорницкого 2, 4, 6, Кальвица 24; 26; 28/1; 30/1; 30/3 – замена масла в выключателе;

13:30-17:00 – Федора Попова 21 – пасынковка опоры;

13:30-17:00 – Папанина – монтаж провода;

13:30-17:00 – Кирсановой (частично), Асямова, Феликса Кона, Котенко – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – д/с «Лучик», д/с «Улыбка», ГСК «Дебют», Пояркова 3, 3/1, 5, 6/2, Дзержинского 9, 9/1, 9/2, 11, 11/5, Петра Алексеева 2/5, 4, 6, 6/1, ГСПК «Север» – ремонт выключателя нагрузки.

Вилюйский район:

09:00-17:00 — с. Чинекя, с. Екюндю, с. Бетюнг, с. Хампа, с. Тасагар, с. Чай, с. Тымпы, с. Эбя – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Вилюйск – Хампа»;

09:00-20:00 – с. Сосновка, с. Староватова, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирово, с. Сатагай – замена оборудования на ПС110/35/6 кВ «Вилюйск».

Кобяйский район:

09:00-17:00 – с. Сайылык, с. Мастах, с. Арылах, с. Багадя – ремонтные работы на ВЛ 35 кВ «Вилюйск – Хампа».

Ленский район:

09:30-18:30 – п. Пеледуй (мкр-н Плитка) – вырубка угрожающей поросли;

10:00-17:00 – п. Пеледуй (частично улицы Набережная, Пеледуйская, Клубная, Советская, Энергетиков, Пионерская) – проведение ТО и установки прибора учета на КТП-22;

10:00-12:30, 18:00-19:30 – г. Ленск (Орджоникидзе, Монтажная – частично, база ВСЭМ) – установка опор и монтаж СИП.

Олекминский район:

11:00-15:00 – п. Тюбя – ремонтные работы на ВЛ-10 кВ Л4-3 «Юнкюр».

Сунтарский район:

10:00-17:00 – с. Агдары, с. Туойдах – текущий ремонт трансформатора 1Т и его присоединение на ПС-35/10 кВ «Хадан»;

10:00-20:00 – с. Кемпендяй, с. Устье – расчистка просеки.

Томпонский район:

09:00-16:00 – п. Хандыга (частично) – плановые профилактические работы .

Хангаласский район:

09:00-17:00 – г. Покровск (частично) – вывод в ремонт ВЛ 6 кВ Л-РРМ;

10:00-17:00 – с. Бестях, с. Чаран – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мохсоголлох»;

10:00-23:00 – п. Мохсоголлох, г. Покровск (мкр-н Звеоферма) – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мохсоголлох».

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.