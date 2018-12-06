График плановых работ энергетиков на 7 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 7 декабря в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Якутская 59/1 – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Чайковского 49 11 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-12:00 – Очиченко 1г – заводка СИП;

09:00-17:00 – Бекетова 12-45, Петра Алексеева 83/2-83/11 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

10:00-17:00 – п. Мохсоголлох – замена опоры;

13:30-17:00 – Маяковского 78-89 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Строда 38-40 – монтаж СИП;

14:00-17:00 – Беринга 1-40, Челюскина 6а-47/2а – ремонт рубильника;

14:00-17:00 – Малая Марха (частично), район Кирзавода, Намцырский тракт 9 км – установка траверсы.

Ленский район:

08:00-09:00, 18:00-19:00 – Батамай – замена опоры ВЛ;

11:00-17:30 – п. Беченча – замена КТП;

11:00-11:30, 12:30-13:00 – с. Мурья – ремонт изолятора на опоре;

14:00-17:00 – п. Витим (администрация, почта, АЗС, пожарная часть, частично — Ленина, Вычужина, Луговая, Оболенских, Полевая, Набережная, Кооперативная) – ремонт траверсы опоры ВЛ.

Мирнинский район:

09:30-17:30 – п. Айхал (ул. Южная) – перетяжка провода от ВЛ.

Олёкминский район:

14:30-15:30 – г. Олекминск (Габышева, Дорожная, Олимпийская, Барамыгина, пер. Весенний – правая сторона новостроек, п. Аэропорт) – ревизия подстанционного линейного разъединиеля.

Сунтарский район:

11:00-13:00 – с. Крестях – бурение скважин, установка приставки к опоре, замена опоры.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.