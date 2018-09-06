График плановых работ энергетиков на 6 сентября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят подключение новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы энергообъектов.

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, 6 сентября предстоят временные ограничения электроснабжения. Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится нами в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Плановые временные ограничения электроснабжения коснутся города Якутска и четырех районах Якутии по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Покровский тракт 4, 5 км, п. Пригородный (частично),Сергеляхское поле (частично), Нагорная 10, Студенческая 16, 2А, Сергеляхское шоссе 8 км, Хатынг-Юряхское шоссе, 7,9 км – подключение потребителей;

09:00-16:30 – Б. Марха(частично),Гольминка 1-34, 50 лет Советской Армии 2-56, Кальвица, П. Осипенко 2-8/2, 1 База 49-106, Сергеляхское шоссе, 6, 11 км (частично) – капитальный ремонт воздушных линий;

13:30-17:00 – М. Марха (район взлетной полосы частично),Пионерская 35-47, Короленко 7,5, 1, Ломоносова 39, 52, 33, 46 – подключение потребителей.

Ленский район:

09:00-09-30, 17:00-17:30 – п. Пеледуй (мкр-н «Плитка» частично) – разрезание и соединение шлейфов на опорах.

10:00-15:00 – с. Мурья, с. Батамай, с. Беченча, с. Южная Нюя, объекты «Стройтрансгаз» и речного порта – техобслуживание РЛ на линии;

10:00-18:00 – п. Ярославский, объект «Стройтрансгаз» — демонтаж высокочастотных заградителей на ПС «Ленская»;

Намский район :

10:00-16:00 – с. 1 Хомустах – Северная, СДК, котельная СДК, ДОУ «Мичийээнэ» — плановая замена площадки КТП.

Нюрбинский район:

10:00-18:00 – г. Нюрба (мкр-н Убоян) – замена оборудования на ПС «Убоян».

14:00-17:30 – с. Кюндядя – монтаж ВЛЗ 10 кВ «Школа на 176 уч. с. Кюндядя»;

16:00-17:30 – с. Чаппанда – подключение КТП-10/0,4кВ «АБЗ» на опоре №35;

Томпонский район:

09:00-12:00 – с.Крест-Хальджай, с.Ударник, с. Ары-Толон – раздел шлейфов 10 кВ 2 Т ПС «Крест-Хальджай», ввод в работу 1Т.

Хангаласский район:

10:00-17:00 – с. Техтюр, с. октмцы, с. Чапаево, с. Улах-Ан – текущий ремонт 1 Т на ПС «Октемцы»;

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.