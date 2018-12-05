График плановых работ энергетиков на 6 декабря

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 6 декабря в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Малая Марха (частично) – заводка СИП;

09:00-12:00 – Вилюйский тракт 3 км 15/1 – пасынковка опоры;

09:00-17:00 – 203 квартал корпус 35 – подключение КЛ;

09:00-17:00 – Васильева пер., Тихонова 13-69, Бутакова 24, Сергеляхское шоссе 10 км (частично), Наука квартал – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

10:00-12:00 – район Наркологического диспансера (Автодорожная, Ивана Арбиты, Транспортная), Кольцевая, Сергеляхское шоссе 4-5 км (частично), Красильникова (частично) – работы в охранной зоне энергообъектов;

13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 10 км (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Сергеляхское шоссе 4-5 км – монтаж СИП;

14:00-17:00 – Октябрьская 16, 20, Олега Кошевого 59/1-72 – пасынковка опоры.

Ленский район:

08:00-09:00, 18:00-19:00 – Батамай – замена опоры ВЛ;

10:00-12:00 – Ленскэй к. (частично Первомайская, Мирнинская уул. сорох өттө) – замена АВ-0,4 кВ ф. Первомайская и перераспределение нагрузки;

14:30-17:00 – Ленскэй к. (Первомайскай уул. сорҕото) – замена АВ-0,4 кВ ф. Первомайская и перераспределение нагрузки.

Мегино-Кангаласский район:

13:00-15:00 – с. Тюнгюлю (Заречный мкр-н) с. Тумул – работы в охранной зоне энергообъектов.

В графике возможны изменения.

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